162 млн та криптогаманці: Назарій Гусаков отримав нову підозру (відео)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів про новий етап у справі львів'янина зі спінально-м'язовою атрофією (СМА), якого підозрюють у шахрайстві з коштами благодійників. Згідно з даними медіа, ідеться про Назарія Гусакова: скандал розгорівся рік тому. Прокурори завершили етап розслідування щодо шахрайства та легалізації. Яку махінацію вигадав фігурант, щоб приховати рух благодійних грошей?

Протягом року тривало розслідування, яке мало встановити, чи справді Назарій Гусаков не за призначенням використовував кошти на лікування, ідеться у повідомленні Кравченка. Правоохоронці виявили складну схему, через яку гроші потрапляли на криптовалютні сервіси, звідти виводились на тисячі банківських карток, далі — знов конвертація у криптовалюту. Новий етап розслідування — пошук людей, які допомогли Гусакову влаштувати таку махінацію.

"Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально-м'язовий атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", — написав генеральний прокурор.

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У дописі Кравченко детально описано, як працювала схема фігуранта. З'ясувалась, що підозрюваний сумарно зібрав 162 млн грн. Кошти клались на рахунку криптобірж Binance та WhiteBIT, конвертувались у криптовалюту USDT (Tether, криптодолар) та ділились на банківських рахунках понад 1170 осіб. При цьому проводили складні заплутані трансакції, щоб приховати рух коштів.

Прокурор уточнив, що зросла кількість потерпілих: раніше їх було 34, а тепер 96. Також озвучили суму завданих збитків: раніше ішлося про збитки 1,2 млн грн, то тепер — 2 млн грн. Кравченко написав, що фігурант співпрацює зі слідством і що справу про легалізацію та шахрайство звершили та можуть передавати до суду. Наголошується, що розслідування триває. У полі зору слідчих ще два напрямки. По-перше, встановлять повний рух коштів, помічників у махінаціях та реальних власників криптогаманців. По-друге, дослідять інші оборудки та виявлять усіх причетних, які також відповідатимуть відповідно до закону.

Кравченко не називав імені фігуранта кримінального провадження, а на відео його обличчя заблюрене. Тим часом медіа "Громадське" написало, що у заяві прокурора ідеться саме про Назарія Гусакова.

Справа Назарія Гусакова — деталі

Фокус писав про справу Назарія Гусакова, про яку стало відомо влітку 2025 року. Журналістка звернула увагу на кошти на "банці" львів'янина, який збирав гроші на дороговартісні ліки від СМА. Згодом з'ясувалось, що кошти на ліки йому виділяє Львівська міська рада. Тим часом чоловік пояснив, що, серед іншого, збирає кошти на інші ліки та життєві потреби. Активісти почали збирати більше інформації про збір коштів, запідозрили, що з цим не все гаразд, та почали вимагати пояснень. Могла іти мова про нецільове використання коштів: наприклад, про гру в карти та ігрову залежність. Гусаков пообіцяв все пояснити, але сам тим часом виїхав за кордон. В Україні відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів). Коли фігурант повернуся з-за кордону його взяли під нічний домашній арешт, повідомили медіа.

Нагадаємо, у березні спалахнув скандал з благодійними коштами, які збирали "госпітальєри". Через кілька днів командира медичного батальйону "Госпітальєри" пояснила, що відбувається з грошима, які зібрали українці на допомогу пораненим.