162 млн и криптокошельки: Назарий Гусаков получил новое подозрение (видео)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал о новом этапе в деле жителя Львова, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА), которого подозревают в мошенничестве со средствами благотворителей. Согласно данным СМИ, речь идет о Назарии Гусакове: скандал разгорелся год назад. Прокуроры завершили этап расследования по факту мошенничества и отмывания денег. Какую махинацию придумал фигурант, чтобы скрыть движение благотворительных средств?

В течение года продолжалось расследование, цель которого заключалась в том, чтобы установить, действительно ли Назарий Гусаков не по назначению использовал средства, выделенные на лечение, говорится в сообщении Кравченко. Правоохранители выявили сложную схему, по которой деньги попадали на криптовалютные сервисы, оттуда выводились на тысячи банковских карт, а затем вновь конвертировались в криптовалюту. Новый этап расследования — поиск людей, которые помогли Гусакову организовать такую махинацию.

"Жителю Львова, организовавшему публичный сбор средств на лечение спинально-мышечной атрофии (СМА), предъявлено новое обвинение — в легализации имущества, полученного преступным путем", — написал генеральный прокурор.

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В посте Кравченко подробно описано, как действовала схема фигуранта. Выяснилось, что подозреваемый в общей сложности собрал 162 млн грн. Средства размещались на счетах криптобирж Binance и WhiteBIT, конвертировались в криптовалюту USDT (Tether, криптодоллар) и распределялись по банковским счетам более 1170 человек. При этом проводились сложные запутанные транзакции, чтобы скрыть движение средств.

Прокурор уточнил, что число потерпевших увеличилось: ранее их было 34, а теперь — 96. Также была озвучена сумма нанесённого ущерба: ранее речь шла об ущербе в размере 1,2 млн грн, а теперь — 2 млн грн. Кравченко написал, что фигурант сотрудничает со следствием и что дело о легализации и мошенничестве завершено и может быть передано в суд. Отмечается, что расследование продолжается. В поле зрения следователей еще два направления. Во-первых, будет установлен полный поток средств, соучастники махинаций и реальные владельцы криптокошельков. Во-вторых, будут расследованы другие махинации и выявлены все причастные, которые также понесут ответственность в соответствии с законом.

Кравченко не назвал имя фигуранта уголовного дела, а на видео его лицо размыто. Между тем СМИ "Громадське" сообщило, что в заявлении прокурора речь идет именно о Назарии Гусакове.

Дело Назария Гусакова — подробности

Фокус писало о деле Назария Гусакова, о котором стало известно летом 2025 года. Журналистка обратила внимание на средства на "банке" жителя Львова, который собирал деньги на дорогостоящие лекарства от СМА. Потом выяснилось, что средства на лекарства ему выделяет Львовский городской совет. Между тем мужчина пояснил, что, помимо прочего, собирает средства на другие лекарства и жизненные нужды. Активисты начали собирать больше информации о сборе средств, заподозрили, что с этим не всё в порядке, и стали требовать объяснений. Речь могла идти о нецелевом использовании средств: например, об игре в карты и игровой зависимости. Гусаков пообещал все объяснить, но сам тем временем уехал за границу. В Украине возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств). Когда фигурант вернулся из-за границы, его поместили под ночной домашний арест, сообщили СМИ.

Напомним, в марте разразился скандал, связанный с благотворительными средствами, которые собирали "госпитальеры". Через несколько дней командир медицинского батальона "Госпитальеры" объяснила, что происходит с деньгами, которые украинцы собрали на помощь раненым.