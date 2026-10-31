Найгірша ситуація зі світлом у Києві та Дніпрі: експерт оцінив наслідки атак по енергетиці

Росіяни регулярно атакують об'єкти енергоінфраструктури країни. Зокрема обстрілюють підстанції, системи передачі та розподілу.

Російські війська постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Про це у розмові на "Апостроф TV" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, ворожі удари зруйнували Придніпровську ТЕС, яка є найбільшим об'єктом генерації в регіоні.

"Наскільки мені відомо, вона вже не працює, вона зруйнована. Значить, і невідомо, скільки буде відновлюватися", — зазначив експерт.

Також він зауважив, що серйозні відключення електроенергії також спостерігаються в прифронтових регіонах, навівши приклад Конотопа на Сумщині, який декілька днів поспіль існував без світла, та Києві.

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"Тут відключення десь сягають сьогодні до 18 годин на добу. Ніде такого немає", — констатував директор енергетичних програм.

Нагадаємо, 31 жовтня у частині Києва запроваджено масштабні відключення. Зокрема, у Солом'янському районі обіцяли дати світло лише на півтори години.

У деяких районах Дніпропетровщини світло з'явиться не раніше понеділка. За останніми даними, у Дніпрі зафіксовано 28 320 знеструмлень, а у Павлограді, Кам'янському, Підгородньому та селищі Карнаухівка Дніпропетровської області загалом електрики немає за 22 530 адресами.

Також нагадаємо, що лише в ніч на 19 жовтня та вранці під ударом російських терористів опинилися енергетичні об'єкти у 11 областях, через що тисячі людей залишилися без електропостачання.