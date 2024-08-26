"Життя — укриття": як українські зірки пережили масований обстріл росіян 26 серпня (фото, відео)

Діти знаменитостей гралися та закривали вуха від страху. Катя Осадча закликала продовжувати жити на зло ворогу.

Related video

Зранку 26 серпня росіяни завдали масованого удару по території України. Унаслідок влучань у низці міст зникло електропостачання та вода, ліквідовуються наслідки ворожої атаки. Фокус розповідає, як один з найбільш масованих обстрілів перенесли українські знаменитості.

Ольга Харлан

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан провела ранок з рідними в укритті.

"Ранок у бомбосховищі", — написала чемпіонка.

Зокрема, Харлан показала, як грається з племінником Тимофієм, поки росіяни обстрілюють українські міста. Також чемпіонка подякувала Повітряним Силам України за захист неба.

Сестру та маленького племінника Тимофія Ольга вивозила до Італії на початку повномасштабної війни, проте згодом вони повернулися до України, розповідала фехтувальниця для ЖВЛ.

Тим часом батьки олімпійської чемпіонки залишаються в Миколаєві.

"Їм краще зараз спати в підвалах, ніж день не в себе вдома. Це вся сутність нашого народу, тому що ми дуже хочемо жити там, де ми є, там, де наша сім'я, де наш дім", — розповідала Харлан.

Ольга Харлан із сестрою та племінником Ольга Харлан з племінником

Катя Осадча

Українська телеведуча Катя Осадча наголосила, що не варто скасовувати свої плани через ворога.

"Ранок такий ранок, коли твій сусід терорист, якого вже третій (одинадцятий) рік не може зупинити решта світу", — написала в сторіс дружина Юрія Горбунова в день масованого удару.

Зокрема, ведуча шоу "Світське життя" висловила співчуття постраждалим від атаки ворога.

Згодом Катя Осадча показалася в авто та наголосила, що "ніякий скажений сусід не зіпсує решту дня". У понеділок вони із сином Іваном каталися на серфі.

"Цікавіше ж їхати на сьорфі і їсти помідор", — пожартувала мама трьох дітей, показавши фото старшого сина від Юрія Горбунова.

Також Катя Осадча похизувалася, що не втратила навичок катання на серфі, попри те, що востаннє ставала на дошку 9 років тому.

Родина Монатиків

Український співак Дмитро Монатик висловив підтримку рідному місту Луцьк, у якому 26 серпня були влучання в житлові будинки.

"﻿Вся Україна, перебуваємо в укриттях! Масований ракетний обстріл! Віримо в ППО!" — написав музикант.

Тим часом вагітна втретє дружина Дмитра Монатика Ірина показала фото двох їхніх синів Данила та Платона в укритті.

"Життя — укриття", — написала мама двох дітей.

Дмитро Монатик відреагував на масований обстріл 26 серпня Діти Дмитра Монатика перебували в укритті під час обстрілу 26 серпня

Світлана Тарабарова

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як троє її дітей ховалися під час атаки в імпровізованому укритті.

"Як на 4 м² імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно??? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня…І так, любов переможе!" — написала артистка.

Згодом Світлана показала доньку Поліну зі своєю мамою Світланою під час їхнього вихідного, який родина давно планувала.

У Тарабарової троє дітей — син Іван та доньки Марія і Поліна. Наймолодшу артистка народила 2023 року.

"Адреналінчік, злість, любов та стрес — звичайний набір українців в Україні", — написала багатодітна мама.

Діти Світлани Тарабарової Донька та мама Світлани Тарабарової

Яніна Соколова

Українська телеведуча та журналістка Яніна Соколова показала, як переживає ракетні атаки її син.

"Кожного разу, коли Ви і Ваші діти ховаєтеся від нападу країни-агресора, введіть внутрішню інвентаризацію російського в житті. Якщо знайдете щось, то освідомте і визнайте нарешті: ви граєте в їхній команді. Ви допомагаєте агресору вас обстрілювати", — написала Соколова.

На відео видно, як син телеведучої затуляє руками вуха.

"Ви їх мотивуєте мовою, як фінансово так ідеологічно переглядами фільмів, музики, цитатами з общєва совєцкава кіно, памʼятниками як у ніх, назвами вулиць, церковʼю общєй. Ви живете в їхньому інформаційному полі, і треба бути абсолютно тупим аби цього не освідомлювати. Тому освідомте", — додала вона.

Син Яніни Соколової

Наталка Ворожбит

"Ранок в Києві, це коли чоловік ніжно торкається твого плеча і лагідно промовляє: "мала, там ракетки летять… Кава вже на столі"", — прокоментувала російський обстріл 26 серпня письменниця Наталка Ворожбит.

"А потім після кави гарним сонячним ранком ви спускаєтеся в темний паркінг, а там відокремили зону з стільцями й столиками й теж наливають каву, бігають діти і собаки, лунає сміх. А потім дитинці батьки включають мультік російською і ти такий сидиш, толерантний, улибаєшся сусідам, але за десять хвилин встаєш і йдеш на свій дев’ятий поверх і думаєш ну вас на фіг, краще послухаю як збивають", — додала Ворожбит.

Соломія Вітвіцька

Телеведуча Соломія Вітвіцька провела ранок 26 серпня на паркінгу.

"Ранок сьогодні був гучним. Оскільки звʼязку на паркінгу немає, то під час тривоги люди стежать за ситуацією на вході до укриття і в разі близької небезпеки можуть швидко заховатися", — розповіла зірка екрану, коханий якої служить у ЗСУ.

Соломія Вітвіцька перебувала в укритті під час обстрілу 26 серпня

Інна Мірошниченко

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка Інна показала, як четверо їхніх дітей гралися під час російської атаки 26 серпня. Багатодітна мама "пережила усі стадії паніки", оскільки зникло світло, тому вона почала уявляти найгірші сценарії.

Згодом з названою донькою Ангеліною Інна вирушила перевіряти зір.

Діти Інни та Тимура Мірошниченків Донька Інни та Тимура Мірошниченків

Ектор Хіменес-Браво

Кухар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав фото у яскравій футболці з написом F*ck you Putin.

"Вони намагаються нас залякати, знищити нашу інфраструктуру, наше життя. Але як вони не можуть зрозуміти одного — з кожним таким разом ми стаємо все сильніше, а наша ненависть ще більше… Ми маємо триматися разом. Вірити. Допомагати", — звернувся до підписників кулінар.

Ектор Хіменес-Браво

Нагадаємо, кияни заспівали пісню про своє місто під час російського обстрілу.

Також Фокус писав про ціну атаки росіян на українські міста 26 серпня.