"Життя — укриття": как украинские звезды пережили массированный обстрел россиян 26 августа (фото, видео)

Дети знаменитостей играли и закрывали уши от страха. Катя Осадчая призвала продолжать жить назло врагу.

Related video

Утром 26 августа россияне нанесли массированный удар по территории Украины. В результате попаданий в ряде городов исчезло электроснабжение и вода, ликвидируются последствия вражеской атаки. Фокус рассказывает, как один из самых массированных обстрелов перенесли украинские знаменитости.

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан провела утро с родными в укрытии.

"Утро в бомбоубежище", — написала чемпионка.

В частности, Харлан показала, как играет с племянником Тимофеем, пока россияне обстреливают украинские города. Также чемпионка поблагодарила Воздушные Силы Украины за защиту неба.

Сестру и маленького племянника Тимофея Ольга вывозила в Италию в начале полномасштабной войны, однако впоследствии они вернулись в Украину, рассказывала фехтовальщица для ЖВЛ.

Тем временем родители олимпийской чемпионки остаются в Николаеве.

"Им лучше сейчас спать в подвалах, чем день не у себя дома. Это вся сущность нашего народа, потому что мы очень хотим жить там, где мы есть, там, где наша семья, где наш дом", — рассказывала Харлан.

Ольга Харлан с сестрой и племянником Ольга Харлан с племянником

Катя Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая отметила, что не стоит отменять свои планы из-за врага.

"Утро такое утро, когда твой сосед террорист, которого уже третий (одиннадцатый) год не может остановить остальной мир", — написала в сторис жена Юрия Горбунова в день массированного удара.

В частности, ведущая шоу "Светская жизнь" выразила соболезнования пострадавшим от атаки врага.

Впоследствии Катя Осадчая показалась в авто и отметила, что "никакой бешеный сосед не испортит остаток дня". В понедельник они с сыном Иваном катались на серфе.

"Интереснее же ехать на серфе и есть помидор", — пошутила мама троих детей, показав фото старшего сына от Юрия Горбунова.

Также Катя Осадчая похвасталась, что не потеряла навыков катания на серфе, несмотря на то, что последний раз становилась на доску 9 лет назад.

Семья Монатиков

Украинский певец Дмитрий Монатик выразил поддержку родному городу Луцк, в котором 26 августа были попадания в жилые дома.

"Вся Украина, находимся в укрытиях! Массированный ракетный обстрел! Верим в ПВО!" — написал музыкант.

Тем временем беременная в третий раз жена Дмитрия Монатика Ирина показала фото двух их сыновей Даниила и Платона в укрытии.

"Жизнь — укрытие", — написала мама двоих детей.

Дмитрий Монатик отреагировал на массированный обстрел 26 августа Дети Дмитрия Монатика находились в укрытии во время обстрела 26 августа

Светлана Тарабарова

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как трое ее детей прятались во время атаки в импровизированном укрытии.

"Как на 4 м² импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно??? Ненависть к тем, кто крадет детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Безусловная. Настоящая…И да, любовь победит!" — написала артистка.

Впоследствии Светлана показала дочь Полину со своей мамой Светланой во время их выходного, который семья давно планировала.

У Тарабаровой трое детей — сын Иван и дочери Мария и Полина. Самую младшую артистка родила в 2023 году.

"Адреналинчик, злость, любовь и стресс — обычный набор украинцев в Украине", — написала многодетная мама.

Дети Светланы Тарабаровой Дочь и мама Светланы Тарабаровой

Янина Соколова

Украинская телеведущая и журналистка Янина Соколова показала, как переживает ракетные атаки ее сын.

"Каждый раз, когда Вы и Ваши дети укрываетесь от нападения страны-агрессора, введите внутреннюю инвентаризацию российского в жизни. Если найдете что-то, то осознайте и признайте наконец: вы играете в их команде. Вы помогаете агрессору вас обстреливать", — написала Соколова.

На видео видно, как сын телеведущей закрывает руками уши.

"Вы их мотивируете языком, как финансово так и идеологически просмотрами фильмов, музыки, цитатами из общего советского кино, памятниками как у них, названиями улиц, церковью общей. Вы живете в их информационном поле, и надо быть абсолютно тупым, чтобы этого не осознавать. Поэтому осознайте", — добавила она.

Сын Янины Соколовой

Наталка Ворожбит

"Утро в Киеве, это когда муж нежно касается твоего плеча и ласково говорит: "малая, там ракетки летят… Кофе уже на столе", — прокомментировала российский обстрел 26 августа писательница Наталка Ворожбит.

"А потом после кофе хорошим солнечным утром вы спускаетесь в темный паркинг, а там отделили зону со стульями и столиками и тоже наливают кофе, бегают дети и собаки, раздается смех. А потом ребенку родители включают мультик на русском и ты такой сидишь, толерантный, улыбаешься соседям, но через десять минут встаешь и идешь на свой девятый этаж и думаешь ну вас на фиг, лучше послушаю как сбивают", — добавила Ворожбит.

Соломия Витвицкая

Телеведущая Соломия Витвицкая провела утро 26 августа на паркинге.

"Утро сегодня было шумным. Поскольку связи на паркинге нет, то во время тревоги люди следят за ситуацией на входе в укрытие и в случае близкой опасности могут быстро спрятаться", — рассказала звезда экрана, возлюбленный которой служит в ВСУ.

Соломия Витвицкая находилась в укрытии во время обстрела 26 августа

Инна Мирошниченко

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна показала, как четверо их детей играли во время российской атаки 26 августа. Многодетная мама "пережила все стадии паники", поскольку исчез свет, поэтому она начала представлять худшие сценарии.

Впоследствии с названной дочерью Ангелиной Инна отправилась проверять зрение.

Дети Инны и Тимура Мирошниченко Дочь Инны и Тимура Мирошниченко

Эктор Хименес-Браво

Повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал фото в яркой футболке с надписью F*ck you Putin.

"Они пытаются нас запугать, уничтожить нашу инфраструктуру, нашу жизнь. Но как они не могут понять одного — с каждым таким разом мы становимся все сильнее, а наша ненависть еще больше… Мы должны держаться вместе. Верить. Помогать", — обратился к подписчикам кулинар.

Эктор Хименес-Браво

Напомним, киевляне спели песню о своем городе во время российского обстрела.

Также Фокус писал о цене атаки россиян на украинские города 26 августа.