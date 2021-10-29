ЗСУ ліквідували на Донбасі офіцера РФ, який керував обстрілом Гранітного, — волонтер

Під час артилерійського обстрілу російський військовослужбовець виконував бойове завдання старшого офіцера батареї.

Бійці ЗСУ ліквідували на Донбасі чинного російського офіцера, який керував артилерійською батареєю під час обстрілу Гранітного. Про це повідомив волонтер Роман Донік.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

З його слів, командування окупаційних формувань ретельно приховує ліквідацію російського офіцера 26 жовтня.

Роман Донік зазначив, що чинний військовослужбовець Росії під час артилерійського обстрілу Гранітного виконував бойове завдання на посаді старшого офіцера батареї.

"Окупанти ретельно приховують, що 26 жовтня загинув російський офіцер (чинний, не відпускник і не їх там немає), який керував батареєю під час обстрілу Гранітного. Під час обстрілу виконував бойове завдання на посаді СОБу (старший офіцер батареї). ЗСУ робить 200 (безповоротні втрати)", — йдеться в повідомленні.

У коментарях у волонтера поцікавилися, чому на відеоролику, на якому було знято роботу ударного БПЛА Bayraktar TB2, не було видно ліквідації російського офіцера. Роман Донік уточнив, що ворожу артилерію було придушено також унаслідок контрбатарейної роботи 2С3 (самохідна гаубиця калібру 152 мм "Акація" — ред.).

[ + – ] ЗСУ ліквідували на Донбасі російського офіцера

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вперше використали ударні безпілотники Bayraktar TB2 на Донбасі. Військовослужбовцям довелося використати турецькі БПЛА для придушення ворожої артилерії, з якої окупанти обстрілювали підконтрольне Україні Гранітне.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи занепокоєння МЗС ФРН через використання ударних безпілотників, заявив, що застосування Bayraktar TB2 на Донбасі не суперечить Мінським угодам.

Також Фокус у своїй статті докладно пояснював, як турецькі БПЛА Bayraktar TB2 стали підкорювачами Карабаху.