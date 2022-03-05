Десятий день війни: пересування ворога під Сумами, повітряні перемоги ЗСУ у Чернігівській області

Все ще складна обстановка в окупованому Тростянці, де ворожі війська влаштували штаб, розташували понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема вогнеметний комплекс "Буратіно".

Субота, 5 березня, проходить на Сумщині та Чернігівщині відносно спокійно. Ворог різких рухів не робить, перегруповуючи підрозділи та роблячи дрібні тактичні маневри, про це повідомив Олексій Арестович, радник голови ОПУ на ранковому брифінгу.

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Сумщина

Вранці Суми зазнали авіаудару, зокрема по інфраструктурних об'єктах, місто обстрілюють і з артилерії, написав Дмитро Живицький, голова Сумської ОВУ. Також постраждало місто Лебедин, яке вже другу добу без електропостачання. Продовжуються авіабомбардування Охтирки.

На Сумщині углиб області рухаються нові сили окупанта. Зокрема, велика колона у бік міста Ромни, як повідомив Денис Ващенко, голова Роменської районної адміністрації. Він закликав мешканців міста приготуватися та сховатись у безпечних місцях.

Ще складна обстановка в окупованому Тростянці, де ворожі війська влаштували штаб, розташували понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема вогнеметний комплекс "Буратіно". Місто продовжують тероризувати та грабувати. Проте за словами Юрія Бови, голови міськради, колон ворога, які рухаються через Тростянецьку громаду, поменшало, міські комунальники відновлюють критичну інфраструктуру.

Чернігівщина

У захисників Чернігова перемоги в небі — вчора сили ППО збили два штурмовики СУ-25, як повідомляє оперативне командування "Північ". Сьогодні за ранок також збили ворожий безпілотник та літак СУ-34, який обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами ФАБ-500, кожна з яких важить 500 кг. На місці падіння літака працюють рятувальники з ДСНС, пораненого пілота взяли в полон та допитують. Також 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського повідомила про ще один збитий штурмовик СУ-34 на околицях села Грабівка в Куликівському районі.

"Наші захисники готують потужний подарунок жінкам до 8 березня. Ворог палатиме, як він палає вже зараз", — пожартував вранці В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА. Також адміністрація області повідомляє, що сьогодні вперше за десять днів війни до Чернігова прийшли гуманітарні вантажі з медикаментами та продовольством, їх намагаються розподілити по всій області, включаючи ті населені пункти, де закріпилися окупанти.

Обласний центр та його околиці постійно обстрілюють, ворог використовує вогнемети. Внаслідок обстрілів в області за добу загинуло 17 мирних жителів, повідомляє "Суспільне Чернігів".

За словами Владислава Атрошенка, мера міста, у Чернігові частково немає електроенергії, газу та водопостачання, оскільки перебита магістральна труба, над її перепідключенням працює "Чернігівводоканал".

Також Фокус опублікував коментарі військового експерта про збитих російських льотчиків та озброєння їх штурмовиків. Загалом, за інформацією журналістів, ЗСУ знищили військову техніку ворога на $3 млрд.