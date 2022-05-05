"За найсприятливіших умов": Арестович розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Під час спілкування з журналістами радник ОП розповів, що перша партія озброєння у "товарній кількості", яка зможе зупиняти ворога, прибуде до України наприкінці травня — на початку червня.

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За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, у середині травня у розпорядження української армії від Заходу надійде озброєння, яке зупинить ворога. А вже зброя наступального характеру "у нас буде у середині червня". Про це урядовець заявив в ефірі "Україна 24".

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"Контрнаступ можливий при накопиченні великої кількості західної зброї, якої вистачить на кілька бригад, повністю переозброєних, навчених, злагоджених. Після цього ми можемо наступати. За термінами це, швидше за все, друга половина червня, початок липня", — сказав він.

Також Олексій Арестович пояснив, що дата наступу пов'язана лише із термінами передачі Заходом Україні наступальної зброї.

"Перша партія зброї, яка може зупиняти ворога, прийде в товарних кількостях наприкінці травня, на початку червня. А ось та, щоб наступати — не раніше середини червня за найсприятливіших умов", — уточнив він.

Нагадаємо, що українські військові отримали велику партію модернізованих танків Т-72 від Польщі, про що повідомив голова Офісу президента.

Також Польща передала українській армії понад двісті танків Т-72. Як виявилося, це не просто радянські танки, а модернізовані M1 і M1R.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Британію допомогти танками зразка НАТО. "Ми більше не можемо покладатися на постачання в Україну зброї радянських часів. Цього більше немає. Це кінець історії. Нам потрібна всеосяжна програма переходу від зброї радянської доби до зброї стандарту НАТО. Нам потрібно, щоб британські танки передали Україні безпосередньо", — сказав Кулеба.

Радник глави ОП Арестович заявив, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати краху на території України. ЗСУ "відбили одну атаку, другу, третю, там захопили полонених" і в результаті — війська РФ "отримали по морді".