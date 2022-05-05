"При самых благоприятных условиях": Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

В ходе общения с журналистами советник ОП рассказал, что первая партия вооружения в "товарном количестве", которое сможет останавливать врага, прибудет в Украину в конце мая-начале июня.

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По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в середине мая в распоряжение украинской армии от Запада поступит вооружение, которое остановит врага. А уже оружие наступательного характера "у нас будет в середине июня". Об этом чиновник заявил в эфире "Украина 24".

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"Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, слаженных. После этого мы можем наступать. По срокам это, скорее всего, вторая половина июня, начало июля", — сказал он.

Также Алексей Арестович объяснил, что дата наступления связана только со сроками передачи Западом Украине наступательного оружия.

"Первая партия оружия, которая может останавливать врага придет в товарных количествах в конце мая, начале июня. А вот та, чтобы наступать – не раньше середины июня при самых благоприятных условиях", — уточнил он.

Напомним, что украинские военные получили крупную партию модернизированных танков Т-72 от Польши, о чем сообщил глава Офиса президента.

Так же Польша передала украинской армии свыше двухсот танков Т-72. Как оказалось это не просто советские танки, а модернизированные M1 и M1R.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Британию помочь танками образца НАТО. "Мы больше не можем полагаться на поставки в Украину оружия советских времен. Этого больше нет. Это конец истории. Нам нужна всеобъемлющая программа перехода от оружия советской эпохи к оружию стандарта НАТО. Нам нужно, чтобы британские танки были переданы Украине напрямую", — сказал Кулеба.

Глава советника ОП Арестович заявил, что российские оккупационные войска продолжают терпеть крах на территории Украины. ВСУ "отбили одну атаку, вторую, третью, там захватили пленных" и в результате — войска РФ "получили по морде".