Змінили хід війни: Подоляк упевнений, що захисники "Азовсталі" ввійдуть в історію

Оборона Маріуполя, за словами радника голови ОП, показала світові реальну "боєздатність" росіян. Ці 83 дні прирівнюють до "Битва при Фермопілах", коли кілька сотень бійців Спарти тримали армію перського царя Ксеркса.

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Оборона Маріуполя, яку Збройні Сили України тримали 83 дні, змінила перебіг повномасштабної війни РФ з Україною. Про це написав у Twitter радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Ця подія, на думку радника, має увійти до історії як Фермопіли 21-го століття. Подоляк має на увазі "Битву при Фермопілах" у вересні 480 року до нашої ери під час греко-перської війни. Тоді 200-250 тисяч бійців із грецької Спарти протистояли численній армії перського царя Ксеркса.

Захисники маріупольського заводу "Азовсталь", за твердженням радника, поламали оперативні плани ЗС РФ із захоплення сходу України. Вони змогли відтягнути на себе величезні сили ворога і довели світу реальну "боєздатність" росіян.

"Це зовсім змінило хід війни", — сказав він.

Евакуація поранених бійців з "Азовсталі" — що відомо

Агентство Reuters 16 травня написало, що близько 10 автобусів з українськими військовими виїхали з території заводу "Азовсталь" до Новоазовська.

Генштаб пізніше заявив, що вище військове командування наказало командирам підрозділів на "Азовсталі", зберегти життя захисникам і евакуювати їх. Захисники заводу не дали ЗС РФ перекинути близько 20 тис. особового складу на інші ділянки бойових дій.

[ + – ] "Азовсталь" регулярно бомбили війська Росії Фото: газета.ру

Фокус розписував процес евакуації поранених бійців з "Азовсталі" на непідконтрольну Україні територію. ЗМІ писали, що евакуація відбулася внаслідок обміну полоненими, а не капітуляції гарнізону Маріуполя.

Вдень 17 травня міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук оголосила про обмін вивезених з "Азовсталі" військових на полонених загарбників. Але Держдума РФ хоче заборонити обмін захисників заводу. Речник Думи В'ячеслав Володін назвав їх "нацистськими злочинцями".