Изменили ход войны: Подоляк уверен, что защитники "Азовстали" войдут в историю

Оборона Мариуполя, по словам советника главы ОП, показала миру реальную "боеспособность" россиян. Эти 83 дня приравниваются к "Фермопильскому сражению", когда несколько сотен бойцов Спарты держали армию персидского царя Ксеркса.

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Оборона Мариуполя, которую Вооруженные Силы Украины продолжали 83 дня, изменила ход полномасштабной войны РФ с Украиной. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Это событие, по мнению советника, должно войти в историю как Фермопилы 21-го века. Подоляк имеет в виду "Фермопильское сражение" в сентябре 480 года до нашей эры во время греко-персидской войны. Тогда 200—250 тысяч бойцов из греческой Спарты противостояли многочисленной армии персидского царя Ксеркса.

Защитники мариупольского завода "Азовсталь", по утверждению советника, поломали оперативные планы ВС РФ по захвату востока Украины. Они смогли оттянуть на себя огромные силы врага и доказали миру реальную "боеспособность" россиян.

"Это совершенно изменило ход войны", — заключил он.

Эвакуация раненых бойцов из "Азовстали" – что известно

Агентство Reuters 16 мая написало, что около 10 автобусов с украинскими военными выехали из территории завода "Азовсталь" в Новоазовск.

Генштаб позднее заявил, что высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений на "Азовстали", сохранить жизнь защитникам и эвакуировать их. Защищавшие завод не дали ВС РФ перебросить около 20 тыс. личного состава на другие участки боевых действий.

[ + – ] "Азовсталь" регулярно бомбили войска России Фото: газета.ру

Фокус расписывал процесс эвакуации раненых бойцов из "Азовстали" на неподконтрольную Украине территорию. СМИ писали, что эвакуация прошла в результате обмена пленными, а не капитуляции гарнизона Мариуполя.

Днем 17 мая министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук объявила об обмене вывезенных из "Азовстали" военных на пленных захватчиков. Но Госдума РФ хочет запретить обмен защитников завода. Спикер Думы Вячеслав Володин назвал их "нацистскими преступниками".