ЗСУ в районі Сіверського Дінця викрали БМП, яка належала одному з командирів ЗС РФ

За словами журналіста Юрія Бутусова, бойова машина піхоти належала топофіцеру 35-ї гвардійської бригади ЗС РФ Дмитру Фурдую.

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Українські військовослужбовці викрали з поля бою бойову машину піхоти ЗС РФ. Про це у своєму Facebook повідомив журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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За його словами, військовий трофей військовослужбовці помітили на полі бою, яке знаходиться за 100 метрів від зайнятого російськими військовослужбовцями берега Сіверського Дінця.

Як стверджує Юрій Бутусов, бійці Збройних сил України викрали БМП, яка належить одному з командирів 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.

"Щойно під час огляду місця бою за 100 метрів від зайнятого противником берега Сіверського Дінця разом з українськими воїнами помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя", — розповів Бутусов.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" також пообіцяв незабаром опублікувати репортаж, в якому буде описано "розпакування" командирської БМП, викраденої з поля бою біля Сіверського Дінця.

[ + – ] Бійці ЗСУ викрали командирську БМП біля Сіверського Дінця

Нагадаємо, раніше видання The NYT розповіло про один із найбільш смертоносних епізодів повномасштабної війни в Україні. За даними журналістів, підрозділи ЗСУ знищили позиції росіян, які намагалися форсувати Сіверський Донець через переправу. Унаслідок артилерійського вогню було знищено понад 80 одиниць техніки та майже 500 російських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть оточити військове угруповання ЗСУ в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Як стверджують західні OSINT-аналітики, російські БТГр за підтримки авіації наближаються до Бахмута з метою зайняти трасу та відрізати українську армію від єдиного шляху постачання.