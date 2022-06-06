Мета №1. Чому Путін за будь-яку ціну хоче захопити Київ

"У ворога ще є ракети. А ППО не всемогутнє, нехай Київ і прикривають усіма силами. До того ж, у них є важкі бомбардувальники, які поки що використовувалися лише у Маріуполі. І столиця нашої України для ворога — головна мета". Думка.

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Вчорашні прильоти ракет по Києву багатьох кинули у стан шоку. Мовляв, як це так? Мирне місто ж! Війна не закінчилася, але ж вона тепер десь далеко! Ми ж повернулися, бо були впевнені... А чому ви були певні? Війна справді не закінчилася. І столиця лишається головним символом. До того ж, Путін зі своїми генералами ще й дуже злий, що столицю взяти не вдалося. Звідки ця ілюзія безпеки? Від кафе з ресторанами, що вже працюють? Від довіри до тих, хто розповідає, що в РФ уже місяць, як скінчилися ракети? Дорогі хлопчики та дівчатка, я вам дві речі скажу. Погану і дуже погану. Не ображайтеся, але ілюзії в наш час коштують дуже дорого.

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Перше — ракети у ворога ще є. А ППО не всемогутнє, нехай Київ і прикривають усіма силами. До того ж, у них є важкі бомбардувальники, які поки що використовувалися лише у Маріуполі. І столиця нашої України для ворога — головна мета. Щоб деморалізувати нас, зламати опір. Щоб залякати, зокрема дипломатів, які повернулися. Хіба це не очевидно? І битимуть вони не лише по інфраструктурі, а й по житлових кварталах. Чи хтось вірить, що Кремль не хоче зайвих жертв серед цивільних? Ось і дайте відповідь собі на запитання — чи варто чекати нових прильотів або Київ уже мирне безпечне місто.

Друге — з наступом на сході у противника все складається не дуже добре. Орки б'ються чолом об Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Путін наказує взяти всю Луганську область до 10 червня, але в це не вірять навіть їхні пропагандисти. На півдні для них усе гірше. ЗСУ розширюють плацдарм для наступу, армія РФ в обороні та жаху. На харківському напрямку для них зовсім погано — їх поступово женуть стусанами у рідні села.

Тобто Кремлю потрібні переговори щодо миру. На вигідних умовах. Потрібні козирі, які забезпечать сильну позицію переговорів. Що це може бути у нинішній ситуації? Точно не Сєвєродонецьк. Залишається наступ на Київ. Будь-якою ціною. Усіми силами. За рахунок оголення всіх інших напрямків.

Війська РФ на кордоні в цьому напрямі є і вони в бойовій готовності. Резерви перекинути можна порівняно швидко. І вже відомими нам маршрутами рушити всіма силами. Це логічно. Тому що лише вихід до столиці та пряма загроза Києву дасть Путіну можливість щось диктувати на переговорах. Висновок очевидний? Я не сумнівався. Загалом, будьте готові і не тіште себе ілюзіями. Так, ЗСУ в курсі та готові до зустрічі. Але війна є війна і щось гарантувати ніхто не зможе.

Джерело.

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