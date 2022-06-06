Мишень №1. Почему Путин любой ценой хочет захватить Киев

"У врага еще есть ракеты. А ПВО не всемогуще, пусть Киев и прикрывают всеми силами. Более того, у них есть тяжелые бомбардировщики, которые пока использовались только в Мариуполе. И столица нашей Украины для врага – главная мишень". Мнение.

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Вчерашние прилеты ракет по Киеву многих повергли в состояние шока. Мол, как так? Мирный город же! Война не закончилась, но она же теперь где-то далеко! Мы же вернулись, потому что были уверены… А почему вы были уверены? Война действительно не закончилась. И столица остается главным символом. Более того, Путин со своими генералами еще и очень злой, что столицу взять не получилось. Откуда эта иллюзия безопасности? От работающих кафе с ресторанами? От доверия к тем, кто рассказывает, что у РФ уже месяц, как кончились ракеты? Дорогие мальчики и девочки, я вам две вещи скажу. Плохую и очень плохую. Не обижайтесь, но иллюзии в наше время обходятся слишком дорого.

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Первое – ракеты у врага еще есть. А ПВО не всемогуще, пусть Киев и прикрывают всеми силами. Более того, у них есть тяжелые бомбардировщики, которые пока использовались только в Мариуполе. И столица нашей Украины для врага – главная мишень. Чтобы деморализовать нас, сломать сопротивление. Чтобы запугать, в том числе вернувшихся дипломатов. Разве это не очевидно? И бить они будут не только по инфраструктуре, но и по жилым кварталам. Или кто-то верит, что Кремль не хочет лишних жертв среди гражданских? Вот и ответьте себе на вопрос – стоит ли ждать новых прилетов или Киев уже мирный безопасный город.

Второе – с наступлением на востоке у противника все складывается не слишком хорошо. Орки бьются лбом о Северодонецк и Лисичанск, Путин дает приказ взять всю Луганскую область до 10 июня, но в это не верят даже их пропагандисты. На юге для них все хуже. ВСУ расширяют плацдарм для наступления, армия РФ в обороне и ужасе. На харьковском направлении для них совсем плохо – их постепенно гонят пинками в родные деревни.

То есть Кремлю нужны переговоры о мире. На выгодных условиях. Нужны козыри, которые обеспечат сильную переговорную позицию. Что это может быть в нынешней ситуации? Точно не Северодонецк. Остается наступление на Киев. Любой ценой. Всеми силами. За счет оголения всех других направлений.

Войска РФ на границе по этому направлению есть и они в боевой готовности. Резервы перебросить можно сравнительно быстро. И уже известными нам маршрутами двинуть всеми силами. Это логично. Потому что только выход к столице и прямая угроза Киеву даст Путину возможность что-то диктовать на переговорах. Вывод очевиден? Я не сомневался. В общем, будьте готовы и не тешьте себя иллюзиями. Да, ВСУ в курсе и готовы к встрече. Но война есть война и что либо гарантировать никто не сможет.

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