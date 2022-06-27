"Українські ракети знайдуть свої цілі": секретар РНБО пригрозив Росії

За словами Олексія Данілова, росіяни спробували залякати українців масованим ракетним обстрілом, але тільки розлютили всю країну, тепер українці хочуть помсти.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни вдалися до тактики залякування, завдавши в неділю ракетних ударів по Києву, Черкасах та інших регіонах країни. Він упевнений, що російська армія вдається до тактики нацистів, які під час Другої світової війни такими самими методами намагалися підірвати бойовий дух британців.

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"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зломити опір британців, підірвати їхній бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту — бомбардування згуртувало та розлютило", — підкреслив Данілов.

Він упевнений, що й бомбардування українських міст і селищ призвели до такого ж ефекту.

"Українці не злякалися, а розлютилися та хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", — пообіцяв секретар РНБО.

[ + – ] Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов Фото: Пресслужба РНБО

Його слова підтверджують дії ЗСУ. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що в ніч проти 27 червня українські війська завдали чергової серії ударів по російських позиціях на острові Зміїний. За її словами, зафіксовано понад 10 точних влучень, внаслідок чого було знищено вже третій зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", який окупанти привезли на острів.

Куди цілилися російські ракети?

26 червня російська армія випустила 14 ракет по Києву й області, поціливши зокрема в дев'ятиповерховий житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Того ж дня голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець підтвердив два вибухи в районі Черкас.

У ніч проти 27 червня російський бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету по селу Маяки Одеської області. Українські правоохоронці відкрили досудове слідство за фактом обстрілу. За даними слідства, цей ракетний удар варто кваліфікувати як порушення законів і звичаїв війни, оскільки в цьому районі немає жодного військового об'єкта.

Після масованої атаки по українських містах радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що росіяни змінили тактику завдання ракетних ударів. Російська армія одночасно запускає десятки ракет із різних напрямків, щоб заплутати українські системи ППО.