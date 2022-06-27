"Украинские ракеты найдут свои цели": секретарь СНБО пригрозил России

По словам Алексея Данилова, россияне попробовали запугать украинцев массированными ракетными обстрелами, но только разозлили всю страну, теперь украинцы хотят мести.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне прибегли к тактике устрашения, нанеся в воскресенье ракетные удары по Киеву, Черкассам и другим регионам страны. Он уверен, что российская армия прибегает к тактике нацистов, которые во время Второй мировой войны такими же методами пытались подорвать боевой дух британцев.

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"В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила", — подчеркнул Данилов.

Он уверен, что и бомбардировки украинских городов и поселков привели к такому же эффекту.

"Украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", — пообещал секретарь СНБО.

[ + – ] Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов Фото: прес-служба РНБО

Его слова подтверждают действия ВСУ. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в ночь на 27 июня украинские войска нанесли очередную серию ударов по российским позициям на острове Змеиный. По ее словам, зафиксировано свыше 10 точных попаданий, в результате был уничтожен уже третий зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", который оккупанты привезли на остров.

Куда целились российские ракеты?

26 июня российская армия выпустила 14 ракет по Киеву и области, попав в том числе в девятиэтажный жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В тот же день глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец подтвердил два взрыва в районе Черкасс.

В ночь на 27 июня российский бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету по селу Маяки Одесской области. Украинские правоохранительные органы открыли досудебного следствие по факту обстрела. По данным следствия, этот ракетный удар стоит квалифицировать как нарушение законов и обычаев войны, так как в этом районе нет ни одного военного объекта.

После массированной атаки по украинским городам советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что россияне сменили тактику нанесения ракетных ударов. Российская армия одновременно запускают десятки ракет с разных направлений, чтобы запутать украинские системы ПВО.