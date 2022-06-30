У районі Маріуполя підірвався десантний катер Чорноморського флоту, — Гончаренко

За словами народного депутата, російський катер Д-106 натрапив на міну.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в районі Маріуполя на міні підірвався десантний катер Д-106, що входить до складу Чорноморського флоту Росії. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надійшло.

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Нагадаємо, вранці, 17 червня, пресслужба Військово-морських сил України заявила, що ЗСУ завдали удару по рятувальному буксиру Чорноморського флоту РФ "Рятувальник Василь Бех". Корабель перевозив озброєння, боєприпаси та російських моряків на окупований острів Зміїний. По судну вдарили двома ракетами Harpoon. Увечері голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що судно забезпечення Чорноморського флоту "Рятувальник Василь Бех" затонуло.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що ЗСУ підбили російський фрегат "Адмірал Макаров", озброєний ракетами "Калібр".

Американський Інститут дослідження війни ISW 6 червня опублікував звіт, в якому сказано, що Військово-Морські сили України відтіснили ворожі кораблі на відстань до 100 км від узбережжя.

У британській розвідці 21 червня заявили, що план вторгнення Росії, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря, зірвано завдяки постачанню України протикорабельних ракет.

30 червня стало відомо про те, що російська армія залишила острів Зміїний у Чорному морі внаслідок успішних атак Збройних Сил України.