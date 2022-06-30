В районе Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота, — Гончаренко

По словам народного депутата, российский катер Д-106 наткнулся на мину.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в районе Мариуполя на мине подорвался десантный катер Д-106, входящий в состав Черноморского флота России. Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

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Напомним, утром 17 июня пресс-служба Военно-морских сил Украины заявила, что ВСУ нанесли удар по спасательному буксиру Черноморского флота РФ "Спасатель Василий Бех". Корабль перевозил вооружение, боеприпасы и российских моряков на оккупированный остров Змеиный. По судну ударили двумя ракетами Harpoon. Вечером глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что судно обеспечения Черноморского флота "Спасатель Василий Бех" затонуло.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ВСУ подбили российский фрегат "Адмирал Макаров", вооруженный ракетами "Калибр".

Американский Институт исследования войны ISW 6 июня опубликовал отчет, в котором сказано, что Военно-морские силы Украины оттеснили вражеские корабли на расстояние до 100 км от побережья.

В британской разведке 21 июня заявили, что план вторжения России, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря, сорван благодаря поставкам Украине противокорабельных ракет.

30 июня стало известно о том, что российская армия покинула остров Змеиный в Черном море в результате успешных атак Вооруженных сил Украины.