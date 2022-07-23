Міністр оборони Резніков відвідав прифронтовій Харків: деталі візиту (фото)

Глава оборонного відомства заявив, що незабаром на війська РФ чекатимуть дуже погані новини на фронті. Також він нагородив бійців силового блоку, волонтерів та комунальників.

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Харкова з робочим візитом, де вручив нагороди бійцям, волонтерам та комунальникам. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

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Візит Резнікова до Харкова включав відвідування Північної Салтівки — одного з найпостраждаліших районів міста, відвідування поранених бійців, і нагородження військових, правоохоронців, волонтерів, комунальників та представників місцевої влади.

[ + – ] Міністр оборони Резніков та мер Харкова Терехов

За словами міністра, вони традиційно виїхали до тих місць, де реально протистоять російським окупантам.

"Я знову з величезною приємністю мають можливість потиснути руки всім тим, хто заслуговує на нагороди. Це були лікарі, медсестри, військовослужбовці ЗСУ, гвардійці, поліцейські, волонтери, які допомагають всьому сектору оборони бути успішними в цій війні. Самовіддана праця та єдність — це запорука нашої майбутньої перемоги", — зазначив Резніков.

Також Резніков під час відвідин Харкова прибув і на місце, де нещодавно від російських ударів загинуло кілька мирних людей, разом із понад 20 пораненими.

Візит Резнікова до Харкова: що сказав міністр про фронт

Міністр оборони заявив, що незабаром на російських окупантів чекатиме дуже неприємна ситуація на фронті. Результати засідання "Рамштайн-4" ворог дізнається на полі бою, причому на всіх полях битви — землі, повітрі та воді.

[ + – ] Нагородження військових, волонтерів та інших

"Крім того, ми отримаємо додаткові ракети для вищезгаданого озброєння, спеціальні снаряди калібру 155-мм, які мають велику дальність і точність ураження. Надійде контрбатарейна система, броньовані автомобілі з відповідним озброєнням", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 21 липня міністр оборони підбив підсумки "Рамштайну-4". Багато з затверджених планів поставок публічно не оголошуватимуться.

Раніше Резніков закликав Захід постачати нову зброю, щоб тестувати її на військах РФ.