РФ через виснаження резервів дедалі частіше закуповує зброю в Ірану та КНДР, — розвідка Британії

Про укладання подібних угод свідчить знищення іранського ударного БПЛА Shahed-136 під час боїв за Куп'янськ.

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Росія, ймовірно, все частіше почала закуповувати озброєння в третіх країн, на які поширюються міжнародні жорсткі санкції. Про це йдеться в новому звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 14 вересня.

Відомство зазначає, що Росія змушена закуповувати зброю в таких країн як Північна Корея та Іран, оскільки її власні резерви виснажуються на тлі повномасштабної війни в Україні.

У звіті сказано, що ЗС РФ уперше застосували на фронті іранські БПЛА — йдеться про модель Shahed-136, яка була знищена в районі Куп'янська українськими військовослужбовцями під час успішного контрнаступу на Харківському напрямку.

Розвідники нагадують, що ліквідований безпілотник виробництва Ірану є одностороннім ударним апаратом, заявлена дальність застосування якого становить близько 2500 км. Подібні БПЛА, на думку відомства, раніше застосовували в бойових діях на Близькому Сході, зокрема під час атаки на нафтовий танкер MT Mercer Street у липні 2021 року.

"Втрата іранського безпілотника Shahed-136 поблизу лінії фронту передбачає наявність реальної загрози того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не проти стратегічніших цілей, розташованих далі на території України", — додали британські розвідники в новому звіті.

[ + – ] ЗСУ знищили біля Куп'янська БПЛА Shahed-136, куплений Росією в Ірану

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про розгром у Харківській області елітного підрозділу ЗС РФ, який у Росії готували для оборони Москви та прямого протистояння з країнами НАТО. За даними відомства, йдеться про 1-у гвардійську танкову армію, яка зазнала втрат у перші дні повномасштабного вторгнення та не була відновлена до штурмової операції ЗСУ на початку вересня.

Також повідомлялося, що ЗСУ вперше знищили іранський ударний безпілотник Shahed-136. БПЛА, який використовували російські війська, був збитий на околицях Куп'янська, звільненого українською армією під час успішного контрнаступу.