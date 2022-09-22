Іран показав нову балістичну ракету з дальністю стрільби до 1400 км

Заявляється, що ракету можна запускати як зі стаціонарних, і з мобільних установок. Новинка дебютувала на військовому параді.

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В ісламській республіці Іран пройшов військовий парад, на якому показали нову балістичну ракету Rezvan. Про це повідомляє Army Recognition.

22 вересня іранські Збройні сили представили балістичну ракету класу "земля-земля". Водночас президент Ібрагім Раїсі у Нью-Йорку говорить про мир у регіоні.

Ракету Rezvan показано на параді, який щорічно проводиться на честь початку Ірано-іракської війни 1980-1988 років. У ЗМІ озвучують, що балістична ракета оснащується знімною боєголовкою. Конструктивно вона складається з одного ступеня та на рідкому паливі. Заявлена дальність стрільби до 1400 км. Її можуть запускати як зі стаціонарних, так і з мобільних платформ.

[ + – ] Ракета Хейбар-Шекан

Під час параду також показано ракетну систему Хейбар-Шекан, розроблену аерокосмічною дивізією Стражів революції. Її заявлена дальність становить до 1450 км, водночас вона має бути високоточною. Ракети мають проникати крізь ворожі засоби ППО.

Нагадаємо, в Ірані продовжуються антиурядові виступи. У протестах вже загинуло 7 людей.

Раніше президент Ірану Ібрагім Раїсі поставив під сумнів реальність та масштаби Голокосту. Це спричинило негативну хвилю в Ізраїлі.