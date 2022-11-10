Жінка життя, свобода. Чому диктатори бояться дівчат

Що спільного у режимів в Ірані, Росії, Китаї? Не в останню чергу — культивація грубої сили і бажання зробити тихішими жіночі голоси. Рушійна сила протестів в Ірані — жінки та дівчата. У Росії Путін зарахував росіян, які прагнуть гендерних свобод, до "п'ятої колони". А Компартія Китаю бачить загрозу у "фемінізації" хлопчиків, що суперечить десятиліттям політики, спрямованої на заохочення гендерної рівності.

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1987 року матері Аргентини зібралися на площах, щоб висловити протест проти зникнення їхніх синів та чоловіків від рук авторитарної військової хунти. Ця ініціатива стала каталізатором успішного продемократичного руху в Аргентині, який поклав край режиму Віделі. Так само — через публічні демонстрації материнської скорботи — Комітет солдатських матерів, заснований у 1989 році під час радянсько-афганської війни, привернув увагу громадськості до корупції та порушень прав людини в радянській армії. Рух посилив недовіру до радянської системи, що, зі свого боку, сприяло її краху.

Фокус переклав новий текст Кетлін Дж. Макінніс, Бенджаміна Дженсена та Джарона Уортона, присвячений питанню про те, чому диктатори бояться опозиціонерок.

Зараз в Ірані набирає сили потужний протестний рух, рушійною силою якого стали жінки та дівчата. Росія використовує гіпермаскулінність як основний засіб підтримки контролю режимом усередині країни та поширення дезінформації серед західної громадськості. У міру того, як Сі зміцнює свою владу в Пекіні, китайська комуністична партія розпалює у громадськості побоювання щодо "фемінізації" хлопчиків, що суперечить десятиліттям політики Китаю, спрямованої на заохочення гендерної рівності.

Всі ці приклади поєднує гендер. Він відіграє потужну роль у побудові та поширенні влади та ідентичності, яка особливо значуща в авторитарних режимах. Як показує історія, коли звичайні громадяни кидають виклик гендерним структурам влади, стають можливими глибокі зміни у суспільстві. Тому гендерна проблематика є ключовою, хоч і недооціненою, лінією розлому в авторитарних суспільствах, з якими Сполучені Штати та їх союзники ведуть стратегічне суперництво.

Хоча розумінню ролі гендера у соціальних відносинах та суспільних науках присвячено чимало наукових праць, досі недостатньо розвинене застосування гендера як аналітичного інструменту для кращого розуміння складних проблем національної безпеки, таких як стратегічна конкуренція, операції у "сірій зоні" і того, як краще протистояти наростаючому впливу авторитарних держав у міжнародній системі.

Якщо цього недостатньо, є ще одна важлива причина, через яку фахівці з національної безпеки мають почати приділяти більше уваги гендеру: такий противник, як Росія, використовує гендер для виправдання вторгнення в Україну.

[ + – ] В Ірані набирає сили потужний протестний рух, рушійною силою якого стали жінки та дівчата

Гендер –--це спосіб вираження та поширення основних уявлень про ідентичність та владу на індивідуальному та структурному рівнях. Хоча жінки часто відіграють важливу роль у протистоянні авторитарним структурам влади, як показують недавні події в Ірані, вони роблять це на противагу традиційно консервативним гендерним ролям, які приписують всім громадян багато сучасних авторитарних режимів. Саме жінки стають рушійною силою для роздумів про гендерні аспекти безпеки — якщо не каталізаторами соціальних змін.

Проте аналітики, зосереджені одному гендері, не беруть до уваги ширші громадські і структурні картини, складовою яких є гендер. Тому "гендер" як концептуальна лінза не обмежується жінками та їхньою репрезентацією. Серед іншого, він дозволяє нам досліджувати, як чоловіки сприймають свої ролі та ідентичності, як ці ідентичності та ролі виражаються на індивідуальному та структурному рівнях, і як ці ідеї формують стратегічні культури та рішення національної політики. Крім того, оскільки гендер є основою людського існування, він відкриває шляхи для розуміння та вивчення перетинів з іншими ідентичностями — етнічної, релігійної тощо.

Іншими словами, гендер дає нам механізм, що дозволяє краще оцінити людські аспекти війни та державного устрою — якщо ми дозволимо йому це зробити.

[ + – ] Путін дійшов до того, що зарахував росіян, які прагнуть гендерних свобод, великої антиросійської п'ятої колони. Фото: Getty Images

Саме за такий розширений погляд на поняття "гендер" виступає академічна наука протягом десятиліть, відколи науковці Синтія Енлоу, Дж. Енн Тікнер та інші почали ставити питання про те, як нездатність обговорювати патріархат і гендер спотворює всі дослідження глобальної політики. У міжнародних відносинах, як і раніше, існує активна наукова спільнота, заснована на конструктивізмі та постструктуралізмі, яка розглядає гендер як одну з багатьох ідентичностей, що використовуються людьми для осмислення світу та просування своїх інтересів.

Сьогодні феміністська література стала невід'ємною частиною міжнародних відносин, впливаючи з погляду вчених на все — від причин початку війн та проблем помилкового сприйняття до вербування терористів, протиповстанської боротьби та війни безпілотників. Новітня література вийшла за межі фемінізму другої та третьої хвилі і почала вивчати дискурс, ідеї Джудіт Батлер про перформативну ідентичність і навіть маніфест Донни Харавей "Кіборг".

Роботи Харавей особливо важливі для розуміння сучасних проблем національної безпеки, в яких гендерна ідентичність реалізується через онлайн-персони та поширювані тролями меми, схожі на симулякри. Оскільки все більша частина нашого життя проходить онлайн, ролі, які ми вибираємо для себе в соціальних мережах, стають складовою національної безпеки та мішенню для пропаганди. На жаль, ці та інші наукові відкриття лише частково втілилися в політику чи політичні межі, які б дозволили стратегам більш тонко зрозуміти такі складні проблеми національної безпеки, як стратегічна конкуренція.

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Відсутність практичної структури, орієнтованої на національну безпеку, для оцінки та використання гендерних ліній розлому в суспільстві особливо гостро відчувається при розгляді необхідності розробки та застосування спеціалізованих комплексних стратегій стримування у контексті політичної боротьби та воєн у "сірій зоні". Чого можна було б досягти, якби Сполучені Штати вивчили перетин гендера та структур влади в авторитарних режимах і включили б ці знання, наприклад, у планування дій на театрі воєнних дій та кампаній – або навіть до останньої Національної стратегії оборони, в якій нічого не говориться про гендер? Натомість у документі стверджується, що Сполучені Штати повинні конкурувати з противниками, використовуючи традиційні уявлення про владу, засновані на реальній політиці, з огляду на роль ідентичності у формуванні авторитарної політики.

Суть проблеми

Всі ці теоретичні міркування приводять практичного політика до фундаментального питання: яку роль гендер у його широкому розумінні відіграє у стратегічному конкурентному просторі?

До того ж, чому все це має значення?

По-перше, автократи по всьому світу поспішають прийняти патріархальний тоталітаризм і розв'язати нову форму інформаційної війни. Тепер недостатньо контролювати свободу промови чи зборів. Диктатори маніпулюють ідентифікацією та дискурсами — особливо такими потужними, як гендерні норми — щоб виправдати свою владу над суспільством. Ця патріархальна реакція відбувається в особливо важкий час для демократій, де суспільства ведуть дискусії про нове, часто суперечливе, розуміння гендерної ідентичності і традиційних цінностей. Така тенденція ставить конкуренцію за визначення гендерних ролей та ідентифікації у центр нової ери суперництва великих держав.

В Ірані за недавньою хвилею протестів, які очолюють жінки, стоїть довга історія. Протягом десятиліть режим використовував гендерні норми та ідентичність як головний інструмент репресій. Традиційні цінності тривалий час були виправданням для відмови в основних свободах і платформою для мобілізації прихильників режиму. Проте боротьба за права жінок та права особистості в Ірані переплітаються.

Гендер став простором опору, що робить останню хвилю протестів особливо складною для авторитарного режиму і частіше ставить жінок у авангард опору.

[ + – ] Мітинг у Німеччині на підтримку України Фото: Getty Images

Путін наполягає на ремаскулінізації Росії, маніпулюючи традиційними культурними символами та мовою для виправдання територіальної експансії, націоналізму та опору тому, що його оточення вважає корумпованим та занепадаючим Заходом. Ця кампанія призвела до значного погіршення прав жінок та історично маргіналізованих груп у Росії.

Путін дійшов до того, що зарахував росіян, які прагнуть гендерних свобод, до великої антиросійської п'ятої колони. Російські соціальні мережі переповнені групами, які пропагують ненависть, такими як Male State, які стали затятими прихильниками війни Путіна в Україні.

У період з 2005 по 2019 рік російська еліта використовувала молодіжні групи на кшталт "Наших" — самопроголошеного "антифашистського руху", який описував себе як "Покоління Путіна", — щоб пов'язати гендерну приналежність, підтримку Москви і традиційні цінності на противагу Заходу. Маніпулювання гендерними ролями та ідентичністю допомагає Путіну охопити глобальну мережу популістів, які вважають, що традиційні цінності та суспільство перебувають під загрозою.

Менше уваги приділяється ролі гендеру та дискурсу про порядок і стабільність у сучасному Китаї. Китайська комуністична партія все частіше розглядає фемінізм як загрозу власної ідеології та сприйняття Китаю як соціально-консервативної країни. Сі Цзіньпін — неотрадиціоналіст, який пропагує поняття нестачі культури та виродження для виправдання централізованого правління та репресій. Комуністична партія все більше уваги приділяє гендеру як загрозі стабільності, закликаючи державні інститути запобігати фемінізації чоловіків і підлітків і просувати китайських знаменитостей, які вважаються мужніми противагами "розмазням" з їхньою "ненормальною естетикою".

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Маніпулювання гендерними ролями займає центральне місце у зусиллях комуністичної партії щодо припинення кольорових революцій та будь-якої загрози її правлінню. За словами Лети Хонг Фінчер, авторки книги Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China: "Китайські правителі-чоловіки вирішили, що систематичне поневолення жінок необхідне для виживання комуністичної партії. Оскільки ця боротьба за виживання партії стає ще гострішою, репресії проти фемінізму та прав жінок — навіть проти всього громадянського суспільства — швидше за все, посиляться".

Сі розглядає традиційні сімейні цінності та свій проєкт національного омолодження як взаємопов'язані, що робить фемінізм загрозою виживанню партії. Це уявлення про більш традиційного, мужнього китайського чоловіка, який повстав, щоб кинути виклик занепадаючому Заходу, демонструється у всьому, починаючи від вербувальних відеороликів НВАК і закінчуючи фільмами-блокбастерами типу франшизи "Воїн-вовк".

Іншими словами, гендерні ролі та ідентифікація є інформаційним центром тяжіння для автократів, які прагнуть обмежити свободу слова та обміну думками у своїх суспільствах.

За допомогою поєднання медіапропаганди та цензури цим режимам необхідно створити імідж поборників традиційних цінностей, що перебувають під загрозою. Оскільки цей дискурс спирається на маніпулювання гендерними ролями та ідентичністю, гендер також є критичною вразливістю, за допомогою якої можна отримати перевагу. Будь-яка стратегія, спрямована на протистояння авторитарним державам без використання цієї вразливості, втрачає можливість отримати конкурентну перевагу та перемогти без бою.

[ + – ] Сі Цзіньпін – неотрадиціоналіст, який пропагує поняття нестачі культури та виродження для виправдання централізованого правління та репресій Фото: Синьхуа

Добре, і що далі?

Схоже, сучасні диктатори бояться, що дівчата і жінки, а також матері, бабусі та чоловіки, які виступають проти карикатурних уявлень про мужність, стануть політично свідомими та активними. Не дивно, адже вони є протилежністю гіпермачо, що скаче на ведмеді — ідеальному образі для сучасної авторитарної проєкції влади як усередині країни, так і за кордоном.

Отже, що можуть зробити Сполучені Штати, щоб використати цю точку тиску у своїх інтересах?

По-перше, і це, мабуть, найважливіше, Сполучені Штати повинні спиратися на попередні резолюції ООН, виконавчі розпорядження та законодавство, які визнають, що гендер є важливим аспектом людського існування і заслуговує на серйозне вивчення, коли йдеться про питання державного устрою.

Багато демократичних країн прийняли важливу програму "Жінки, мир та безпека". Незважаючи на це, дискусії про гендер у національній безпеці зазвичай викликають бурхливу реакцію. З одного боку, деякі підтримують ідею про те, що жінки відіграють життєво важливу роль у підйомі крихких демократичних суспільств — від освіти до громадянської та політичної участі.

З іншого боку, гендерний фактор відкидається як фоновий шум для реальної політики, його називають "м'яким" або відносять до зовнішніх факторів. Навіть коли гендерні питання стають частиною програм національної безпеки, до них ставляться скоріше як до "факультативних" чи "додаткових", ніж до основного аспекту просування громадянського суспільства та демократичних цінностей. Ці спрощення перешкоджають серйозному обговоренню гендера як аналітичної лінзи для аналізу політики та того, як маніпулювання гендерною ідентичністю стає ключовим виміром національної безпеки у ХХ столітті.

По-друге, гендер має означати щось більше, ніж підрахунок кількості жінок на керівних посадах — мета, безумовно, шляхетна, але обмежена, коли йдеться про протистояння авторитаризму.

Інакше кажучи, представництво необхідне, але недостатнє. У законодавчі органи по всьому світу обирається більше жінок, але вони часом потрапляють до комітетів з "жіночих питань" та "сім'ї", а не до реальних органів, що приймають рішення. Сильно обмежені, домінуючі у суспільстві ставлення до гендерних ролей і стереотипи відтворюються інститутах управління, увічнюючи і посилюючи придушення.

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Крім розширення представництва, гендер також корисно концептуалізувати як лінзу, через яку можна розглядати пошук переваг в інформаційному середовищі, що грає найважливішу роль у суперництві великих держав. Для цього стратеги повинні зрозуміти, що якщо гендер є одночасно критичною вимогою та вразливістю, необхідні нові види кризових симуляцій та воєнних ігор. Ці зусилля повинні слідувати останнім дослідженням і поєднувати в собі найкращі досягнення стратегічних ігор та соціальних наук, щоб виділити методи, за допомогою яких протиборчі групи використовують маніпулювання гендерними ролями та ідентичністю для просування своїх інтересів та потенційні наслідки. Необхідно зрозуміти, як гендер перетинається з планами кампаній та театрами воєнних дій, а також із протистоянням, діяльністю в "сірій зоні" та політичною боротьбою. Ці питання складають ключовий компонент дослідницької програми Smart Women, Smart Power Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Враховуючи центральну роль гендеру та репресій у виживанні режиму, розуміння того, як гендер використовується для посилення динаміки влади, важливо для пошуку можливостей руйнування авторитарних структур влади. Політикам і практикам спільноти національної безпеки саме час використовувати гендер для вивчення основних уявлень та досвіду влади, ролей та ідентичності на індивідуальному та інституційному рівнях. Гендер являє собою глибоко укорінені уявлення про ідентичність і владні відносини, які спільнота національної безпеки повинна краще враховувати, наприклад, при розробці спеціальних стратегій стримування або планів кампанії на театрі воєнних дій.

Зрештою, війна — це суто людська діяльність, а гендер — основний вираз того, що означає бути людиною; ігнорувати гендер — означає ігнорувати основні аспекти самої війни.

Про авторів

Кетлін Дж. Макінніс — доктор філософії, старша наукова співробітниця та директорка ініціативи Smart Women, Smart Power у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Бенджамін Дженсен — доктор наук, професор стратегічних досліджень у Школі передових бойових дій при Університеті морської піхоти і старший науковий співробітник з питань воєн майбутнього, ігор та стратегії Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Джарон С. Уортон — доктор наук, полковник армії США, нині працює військовим науковим співробітником у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень та в Інституті сучасної війни.