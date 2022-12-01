Після перемоги над РФ: Резніков запропонував зайнятися дайвінгом до крейсера "Москва" (відео)

Українська ракета "Нептун", як сказав міністр, відправила російський військовий корабель за відомою адресою. Завдяки успіхам ЗСУ, у Чорному морі з'явився чудовий дайв-сайт.

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Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував вирушити на дайвінг до знищеного крейсера "Москва" після перемоги над російськими загарбниками. Про це він заявив на брифінгу з іспанською колегою Маргаритою Робле в Одесі.

"Спочатку українська ракета "Нептун" завдяки злагодженим діям нашого флоту разом з українськими інженерами відправили крейсер "Москва" за відомою всім адресою. Сьогодні у нас є прекрасний, популярний дайв-сайт на Чорному морі. Я запрошую на занурення після перемоги відвідати крейсер "Москва", — сказав міністр.

За словами Резнікова, відправити на дно крейсер із такою назвою — це символічний крок.

Російські військові позбавили Україну можливості судноплавства. Міністр зазначив, що забезпечити роботу "зернової угоди" можна завдяки відправленню військових кораблів РФ на дно за крейсером "Москва".

"Там є місце, де їх складати. Саме для цієї мети нам потрібні надводні та підводні дрони, які дуже вдало продовжуватимуть виконувати це завдання", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" пішов на дно 14 квітня після ракетної атаки. Російське Міноборони вигадала версію про "пожежу на судні після детонації боєзапасу".

Довгий час російське керівництво не визнавало загибель окупантів після атаки. Через деякий час матерям строковиків, які служили на крейсері, запропонували визнати синів загиблими "через катастрофу".

Після чотирьох місяців з дня успішної операції з ліквідації військового корабля у РФ підтвердили загибель на крейсері 5 людей.

Західні журналісти раніше визнали винахідливість ЗСУ під час військових операцій зі звільнення острова Зміїний та знищення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва".