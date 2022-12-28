Усі газові котельні на Донеччині зупинено: пошкоджено газопровід, — ОВА

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, організовано ремонтні бригади для термінового виявлення, обстеження аварійної ділянки та ремонтних робіт. Як швидко вдасться усунути пошкодження, залежить від їхнього характеру.

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Через пошкодження магістрального газопроводу у районі Харківської області усі газові котельні на території Донецької області довелося зупинити.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі всі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу, — йдеться у повідомленні Кириленка. — Сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт".

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Характер пошкоджень газопроводу визначить, наскільки швидко буде відновлено його роботу. Про те, як проводяться ремонтні роботи, запускаються котельні та відновлюється подача газу і опалення місцеве керівництво повідомить додатково.

Нагадаємо, як проводилося відновлення енергосистеми Києва після російських обстрілів. За словами керівника КДВА Сергія Попка, позитивної динаміки вдалося досягти завдяки відновлювальним роботам в енергосистемі та свідомому підходу городян до споживання електроенергії.

Раніше Фокус повідомляв, що київське керівництво організує мобільні пункти обігріву, для чого запасається котельнями на колесах, призначених для восьми районів столиці. Потужність обладнання складає 0,6 МВт.

Кабмін, у свою чергу, визначився із тарифами на комуналку на зиму. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тарифи на тепло та гарячу воду не зміняться. У підприємств теплопостачання буде можливість для безперебійної роботи та ремонтів.