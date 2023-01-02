"Небо перетвориться на щит": у Зеленського відповіли на нічні удари ЗС РФ по Україні

За словами голови ОП Андрія Єрмака, Росія використовує хибну тактику терору, запускаючи "іранські балалайки". ЗСУ отримали ще більше сучасних систем ППО від західних партнерів.

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Російська армія продовжує тероризувати Україну нічними атаками, але така тактика не спрацює. Про це написав у Telegram 2 січня голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

За його словами, "нічні польоти балалайок" виглядають як агонія. Окупанти хотіли знищити українську енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли, зазначив голова ОП.

Після російських атак ЗСУ отримали більше сучасних систем ППО від західних партнерів, продовжив він.

"Вони кинули багато зусиль на ракети та БПЛА в листопаді та грудні, щоб ми зустрічали Новий рік у темряві і в них не вийшло. Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось нас вколоти, але їхня тактика терору не спрацює. Наше небо перетвориться на щит", — підсумував Єрмак.

[ + – ] Унаслідок атаки ЗС РФ 312 грудня були прильоти в Печерський та Голосіївський райони

Новорічні атаки ЗС РФ — українські сили ППО збили майже 40 дронів

Загарбники атакували Україну з повітря в ніч із 1 на 2 січня. ЗСУ знищили 39 іранських БПЛА Shahed, 2 безпілотники "Орлан-10" та ракету Х-59, говорили в командуванні Повітряних сил 2 січня.

Зокрема, над Дніпропетровською і Запорізькою областями збили 9 ударних дронів. Падіння уламків одного БПЛА в Дніпропетровській області викликало пожежу в сараї із соломою.

У Києві збитий іранський дрон упав у Деснянському районі, через вибух постраждав 19-річний хлопець. За даними Київської міськадміністрації, у столиці та поряд із нею ліквідували 20 повітряних цілей ворога.

Мер української столиці Віталій Кличко вранці 2 січня заявив про запровадження аварійних відключень світла після масованого удару дронами Shahed.

Ракетного удару по Києву було завдано в новорічну ніч. Спрацювали системи ППО, уламки збитої російської ракети впали на машину Volkswagen у Шевченківському районі.

Окупанти масово атакували Україну крилатими ракетами напередодні Нового року — вдень 31 грудня. Снаряди прилетіли в Печерський і Голосіївський райони Києва.