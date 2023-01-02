"Небо превратится в щит": у Зеленского ответили на ночные удары ВС РФ по Украине

По словам главы ОП Андрея Ермака, Россия использует ошибочную тактику террора, запуская "иранские балалайки". ВСУ получили еще больше современных систем ПВО от западных партнеров.

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Российская армия продолжает терроризировать Украину ночными атаками, но эта тактика не сработает. Об этом написал в Telegram 2 января глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

По его словам, "ночные полеты балалаек" выглядит как агония. Оккупанты хотели уничтожить украинскую энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли, отметил глава ОП.

После российских атак ВСУ получили больше современных систем ПВО от западных партнеров, продолжил он.

"Они бросили много усилий на ракеты и БПЛА в ноябре и декабре, чтобы мы встречали Новый год в темноте и у них не получилось. Сейчас они ищут маршруты и попытки, чтобы хоть как-то уколоть нас, но их тактика террора не сработает. Наше небо превратится в щит", — заключил Ермак.

[ + – ] В результате атаки ВС РФ 312 декабря были прилеты в Печерский и Голосеевский районы

Новогодние атаки ВС РФ — украинские силы ПВО сбили около 40 дронов

Захватчики атаковали Украину с воздуха в ночь с 1 на 2 января. ВСУ уничтожили 39 иранских БПЛА Shahed, 2 беспилотника "Орлан-10" и ракету Х-59, говорили в командовании Воздушных сил 2 января.

В частности, над Днепропетровской и Запорожской областями сбили 9 ударных дронов. Падение обломков одного БПЛА в Днепропетровской области вызвало пожар в сарае с соломой.

В Киеве сбитый иранский дрон упал в Деснянском районе, из-за взрыва пострадал 19-летний парень. По данным Киевской горадминистрации, в столице и рядом с ней ликвидировали 20 воздушных целей врага.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко утром 2 января заявил о введении аварийных отключений света после массированного удара дронами Shahed.

Ракетный удар по Киеву был нанесен в новогоднюю ночь. Сработали системы ПВО, обломки сбитой российской ракеты упали на машину Volkswagen в Шевченковском районе.

Оккупанты массово атаковали Украину крылатыми ракетами в канун Нового года — днем 31 декабря. Снаряды прилетели в Печерский и Голосеевский районы Киева.