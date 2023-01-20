"Думав, знесло пів обличчя": актор Лінартович розповів, як отримав поранення в Соледарі (відео)

Боєць розповів, що він із напарником ніс бойовий комплект товаришам по службі, які потрапили під сильний обстріл. Діставшись місця призначення, довелося відступати, оскільки ворог брав їх у кільце.

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Актор Дмитро Лінартович, який 10 січня отримав поранення у Соледарі, розповів про те, як ЗСУ воюють за місто. Своїми спогадами він поділився в інтерв'ю Ukrainian Witness, опублікованому 20 січня.

Яка ситуація у Соледарі

За словами Лінартовича, ЗСУ тримають оборону Соледара і стоять до останнього, попри щільні обстріли ворога. Росіяни ведуть вогонь з боку промзони та з житлових будинків, намагаючись взяти в кільце деякі бойові групи.

Також боєць розповів про те, що у Соледарі бойовикам "ПВК Вагнер" не дають відступати загороджувальні загони.

"Вони підступно діють, переважно вночі. Вдень вони бояться, отримують по зубах. У них така тактика, вони посилають людей, як гарматне м'ясо. Є лінії ув'язнених, які йдуть уперед. Їм погрожують продовженням термінів ув'язнення. А якщо "відтяпаєш" клаптик української землі, то тобі обіцяють дострокове визволення", — поділився Лінартович.

Як Лінартович отримав поранення

Як розповів актор, його завданням було дійти до перехрестя, там відстрілювалася бойова група, у якої закінчувався боєкомплект.

"По рації почув, що одна бригада просила боєкомплект. Мій побратим узяв мішок, набої. Ми в "двійках" ходимо. І ми пішли вдвох. Окупантів було вже багато, нас залишалося все менше. І ми йшли крізь кулі, як крізь краплі дощу", — згадує боєць.

Дійшовши до пункту призначення, довелося відступати через обстріл ворога, який брав бойову групу в оточення. За бійцями ЗСУ приїхав БТР. Хоч їм і вдалося вирватися, Дмитро дістав поранення.

"Під'їхала евакуаційна броньована техніка, відчинилися задні металеві двері, хлопці мене туди просто втягнули зі словами "ми відходимо". Ми їхали і відстрілювалися з автоматів через відкидні віконця. І через цей маленький отвір мені "прилетів" і я отримав поранення. Одразу отримав таку контузію, удар був дуже сильний як ядро і далі пішов дзвін. Запах смерті я відчув. Я думав, що мені пів обличчя знесло. Впав на днище БТР. Машина неслася на великій швидкості, ми якимсь дивом вирвалися з того кільця", — розповів Лінартович.

Далі його передали медикам у зруйнованій лікарні Соледара.

"Мене доставили до соледарівської лікарні. Вона вже була розбита, без вікон. І мене витягували вже з калюжі крові, де я записав своє відео", — додав актор.

Хто такий Дмитро Лінартович

Дмитро Лінартович — український актор театру, кіно та дубляжу. Зіграв головну роль у фільмі Михайла Іллєнка "Той, хто пройшов крізь вогонь". Народився у Києві. Після повномасштабного вторгнення росіян добровільно пішов на фронт. Брав участь в обороні столиці. Згодом у складі десантно-штурмових військ звільняв Херсонську область, воював у Бахмуті. Отримав поранення та контузію у боях за Соледар 10 січня у складі 46 ОДШБ.

Лінартович озвучував "Капітана Америку" — українці звернулися до Кріса Еванса

Українці користувачі влаштували у Twitter флешмоб зі звернень до американського актора Кріса Еванса.

Лінартович озвучував його персонажів в українському прокаті. Найвідомішим озвученням українця є супергерой з фільмів-коміксів Marvel "Капітан Америка". Українські глядачі просили голлівудського актора висловитись про подвиг бійця. Втім, сам Кріс Еванс ніяк не відреагував.

Нагадаємо, російська пропаганда розповсюдила фейк про знищення американського танка Abrams під Соледаром. Пропагандисти РФ поширили чутки, що водій-механік танка нібито був афроамериканцем. Водночас вони використали фото, зроблене не в Україні.

Раніше, 18 січня, представник Ради національної безпеки адміністрації президента Джон Кірбі повідомив, що російські війська не мають повного контролю над Соледаром та Бахмутом.

Військова розвідка Міноборони Великобританії у своєму звіті від 18 січня передбачала, що ЗСУ могли вийти із Соледара заради збереження особового складу та обладнати нові оборонні позиції на захід від населеного пункту.