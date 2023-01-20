"Думал, снесло пол-лица": актер Линартович рассказал, как получил ранение в Соледаре (видео)

Боец рассказал, что он с напарником нес боевой комплект сослуживцам, которые попали под сильный обстрел. Добравшись до места назначения, пришлось отступать, так как враг брал их в кольцо.

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Актер Дмитрий Линартович, который 10 января получил ранение в Соледаре, рассказал о том, как ВСУ сражаются за город. Своими воспоминаниями он поделился в интервью Ukrainian Witness, опубликованном 20 января.

Какова ситуация в Соледаре

По словам Линартовича, ВСУ держат оборону Соледара и стоят до последнего несмотря на плотные обстрелы врага. Россияне ведут огонь со стороны промзоны и из жилых домов, пытаясь взять в кольцо отдельные боевые группы.

Также боец рассказал о том, что в Соледаре боевикам "ЧВК Вагнер" не дают отступать заградотряды.

"Они коварно действуют, в основном ночью. Днем они боятся, получают по зубам. У них такая тактика, они посылают людей как пушечное мясо. Есть линии заключенных, которые идут вперед. Им угрожают продлением сроков заключения. А если "оттяпаешь" клаптик украинской земли, то тебе обещают досрочное освобождение", — поделился Линартович.

Как Линартович получил ранение

Как рассказал актер, его задачей было дойти до перекрестка, там отстреливалась боевая группа, у которой заканчивался боекомплект.

"По рации услышал, что одна бригада просила боекомплект. Мой побратим взял мешок, патроны. Мы в "двойках" ходим. И мы пошли вдвоем. Оккупантов было уже много, нас оставалось все меньше. И мы шли сквозь пули, как сквозь капли дождя", — вспоминает боец.

Дойдя до пункта назначения, пришлось отступать из-за обстрела врага, который брал боевую группу в окружение. За бойцами ВСУ приехал БТР. Хоть им и удалось вырваться, Дмитрий получил ранение.

"Подъехала эвакуационная бронированная техника, открылись задние металлические двери, парни меня туда просто втянули со словами "мы отходим". Мы ехали и отстреливались из автоматов через откидные окошки. И через это маленькое отверстие мне "прилетело" и я получил ранение. Сразу получил такую контузию, удар был очень сильный как ядро и дальше пошел звон. Запах смерти я почувствовал. Я думал что мне пол-лица снесло. Упал на днище БТР. Машина неслась на большой скорости, мы каким-то чудом вырвались из этого кольца", — рассказал Линартович.

Далее его передали медикам в разрушенной больнице Соледара.

"Меня доставили в соледаровскую больницу. Она уже была разбита, без окон. И меня вытаскивали уже из лужи крови, где я записал свое видео", — добавил актер.

Кто такой Дмитрий Линартович

Дмитрий Линартович — украинский актер театра, кино и дубляжа. Сыграл главную роль в фильме Михаила Ильенко "Тот, кто прошел сквозь огонь". Родился в Киеве. После полномасштабного вторжения россиян добровольно пошел на фронт. Принимал участие в обороне столицы. Потом в составе десантно-штурмовых войск освобождал Херсонскую область, воевал в Бахмуте. Получил ранение и контузию в боях за Соледар 10 января в составе 46 ОДШБ.

Линартович озвучивал "Капитана Америку" — украинцы обратились к Крису Эвансу

Украинцы пользователи устроили в Twitter флешмоб из обращений к американскому актеру Крису Эвансу.

Линартович озвучивал его персонажей в украинском прокате. Самый известная озвучка украинца — супергерой из фильмов-комиксов Marvel "Капитан Америка". Украинские зрители просили голливудского актера высказаться о подвиге бойца. Впрочем, сам Крис Эванс никак не отреагировал.

Напомним, российская пропаганда распространила фейк об уничтожении американского танка Abrams под Соледаром. Пропагандисты РФ распространили слухи, что водитель-механик танка якобы был афроамериканцем. При этом они использовали фото, сделанное не в Украине.

Ранее, 18 января, представитель Совета национальной безопасности администрации президента Джон Кирби сообщил, что российские войска не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом.

Военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете от 18 января предполагала, что ВСУ могли выйти из Соледара ради сохранения личного состава и оборудовать новые оборонительные позиции к западу от населенного пункта.