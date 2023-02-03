Звільнення Криму воєнним шляхом та членство України в Євросоюзі: підсумки саміту "Україна-ЄС"

Євросоюз готовий продовжувати економічний тиск на Росію, щоб припинити війну, а також має намір підтримувати Україну на шляху вступу у ЄС. Однак Київ також не повинен забувати про взяті на себе зобов'язання.

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У п'ятницю, 3 лютого, у Києві відбувся саміт "Україна-ЄС", у якому взяли участь глава України Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель. На сайті президента України опубліковано спільну заяву за підсумками 24 саміту "Україна-ЄС".

Фокус розібрався, про що домовилися сторони.

Тиск на Росію

У першому пункті документа зазначено, що під час сьогоднішніх переговорів сторони домовилися про те, як посилити тиск на Росію, щоб країна-агресор вивела свої війська з території України та припинила повномасштабну війну.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС планує прийняти десятий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

Вступ України у ЄС: робота над помилками

Керівництво Євросоюзу також підтвердило свою позицію щодо подальшого поглиблення відносин з Україною на основі "привілейованих зв'язків". У ЄС пам'ятають про рішення надати Україні статусу країни-кандидата і готові підтримувати подальшу європейську інтеграцію країни.

Водночас Європа дає чітко зрозуміти Києву: подальші кроки щодо вступу України у ЄС будуть визначені лише після того, як держава виконає всі 7 умов, зазначених у висновку комісії.

Важливою перемогою у цьому питанні є те, що ЄС уже навесні цього року передасть Києву звіт про виконання зазначених умов, що може значно прискорити весь процес та дозволить своєчасно зробити "роботу над помилками".

Судова реформа України

У Європі наполягають, що реформа Конституційного суду України та процедури відбору незалежних суддів КС є одним із ключових пунктів на шляху до вступу країни до Євросоюзу.

Водночас європейська сторона відзначила прогрес у роботі українських антикорупційних інституцій та погодження медіазаконодавства України із законодавством ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг.

Експорт товарів у ЄС

У травні 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною та скасувала всі мита на український експорт. Так у Європі вирішили підтримати українську економіку та розширити географію експорту українських товарів на тлі повномасштабної війни з РФ.

У межах саміту ЄС наголосив на сприятливому торговому ефекті від цього рішення і готовий розглянути питання про продовження цих умов ще на один рік.

Європейський роумінговий простір

Сторони ще раз підтвердили домовленість про взаємне скасування плати за роумінг. Відповідне рішення мають ухвалити в найближчі місяці.

Визволення Криму військовим шляхом

"Згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом, Україна реалізує невід'ємне право на самооборону від російської агресії. Вона має право звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими територіями в межах своїх міжнародно визнаних кордонів", — йдеться у спільній заяві.

Так, Євросоюз дає Києву можливість застосовувати зброю для визволення не лише окупованих областей, а й Автономної Республіки Крим.

Спецтрибунал для РФ

Україна наполягає на створенні спецтрибуналу для Росії. У Євросоюзі поки що не готові зупинитися саме на цьому варіанті, хоча розглядають його як один із можливих інструментів для притягнутих військових злочинців до відповідальності в рамках міжнародного права.

Санкції проти Білорусі

Євросоюз готовий розглядати впровадження додаткових санкцій проти білоруського режиму, якщо країна продовжуватиме підтримувати Російську Федерацію.

"Формула миру" Зеленського

У ЄС підтримують "формулу миру", представлену Зеленським на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії 15 листопада 2022 року.

"Ми висловили підтримку "Формулі миру" Президента Зеленського і нашу відданість активно співпрацювати з Україною над Мирним планом із 10 пунктів", — йдеться у заяві.

Також у Європі вирішили підтримати проведення Саміту "Формули миру".

Нагадаємо, 3 лютого Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС" наголосив, що Збройні Сили України не здадуть Бахмут. За його словами, якщо ЗСУ зараз отримають від партнерів далекобійну зброю, то зможуть перейти у контрнаступ.