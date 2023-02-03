Освобождение Крыма военным путем и членство Украины в Евросоюзе: итоги саммита Украина-ЕС

Евросоюз готов продолжать экономическое давление на Россию, чтобы прекратить войну, а также намерен поддерживать Украину на ее пути вступления в ЕС. Однако Киев также не должен забывать о взятых на себя обязательствах.

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В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в котором приняли участие глава Украины Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель. На сайте президента Украины опубликовано совместное заявление по итогам 24-го саммита Украина-ЕС.

Фокус разобрался, о чем договорились стороны.

Давление на Россию

В первом пункте документе указано, что в ходе сегодняшних переговоров стороны договорились о том, как усилить давление на Россию, чтобы страна-агрессор вывела свои войска с территории Украины и прекратила полномасштабную войну.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС планирует принять десятый пакет санкций против России до 24 февраля.

Вступление Украины в ЕС: работа над ошибками

Руководство Евросоюза также подтвердило свою позицию о дальнейшем углублении отношений с Украиной на основе "привилегированных связей". В ЕС помнят о решении предоставить Украине статус страны-кандидата и готовы поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию страны.

При этом Европа дает четко понять Киеву: дальнейшие шаги о вступлении Украины в ЕС будут определены лишь после того, как государство выполнит все 7 условий, указанные в заключении комиссии.

Важной победой в этом вопросе является то, что ЕС уже весной этого года передаст Киеву отчет о выполнении указанных условий, что может значительно ускорить весь процесс и даст возможность своевременно сделать "работу над ошибками".

Судебная реформа Украины

В Европе настаивают, что реформа Конституционного суда Украины и процедуры отбора независимых судей КС является одним из ключевых пунктов на пути вступления страны в Евросоюз.

При этом европейская сторона отметила прогресс в работе украинских антикоррупционных институций и согласовании медиазаконодательства Украины с законодательством ЕС относительно аудиовизуальных медиауслуг.

Экспорт товаров в ЕС

В мае 2022 года Совет Евросоюза утвердил решение о временной либерализации торговли с Украиной и отменил все пошлины на украинский экспорт. Таким образом в Европе решили поддержать украинскую экономику и расширить географию экспорта украинских товаров на фоне полномасштабной войны с РФ.

В рамках саммит ЕС отметил благоприятный торговый эффект от этого решения и готов рассмотреть вопрос о продлении этих условий еще на один год.

Европейское роуминговое пространство

Стороны еще раз подтвердили договоренность о взаимной отмене платы за роуминг. Соответствующее решение должны принять в ближайшие месяцы.

Освобождение Крыма военным путем

"Согласно Уставу ООН и международному праву, Украина реализует неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии. Она имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными территориями в пределах своих международно признанных границ", — говорится в совместном заявлении.

Таким образом, Евросоюз дает Киеву возможность применять оружие для освобождение не только оккупированных областей, но и Автономной Республики Крым.

Спецтрибунал для РФ

Украина настаивает на создании спецтрибунала для России. В Евросоюзе пока не готовы остановиться именно на этот варианте, хотя рассматривают его как один из возможных инструментов для привлеченных военных преступников к ответственности в рамках международного права.

Санкции против Беларуси

Евросоюз готов рассматривать внедрение дополнительных санкций против белорусского режима, если страна будет продолжать поддерживать Российскую Федерацию.

"Формула мира" Зеленского

В ЕС поддерживают "формулу мира", представленную Зеленским на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии 15 ноября 2022 года.

"Мы выразили поддержку Формуле мира Президента Зеленского и нашу приверженность активно сотрудничать с Украиной над Мирным планом из 10 пунктов", — говорится в заявлении.

Также в Европе решили поддержать проведение Саммита Формулы Мира.

Напомним, 3 февраля Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не сдадут Бахмут. По его словам, если ВСУ сейчас получат от партнеров дальнобойное оружие, то смогут перейти в контрнаступление.