Блокування санкцій проти РФ, сумніви Байдена та провокації в ПМР: головне за ніч 23 лютого

Фокус зібрав основні події минулого вечора та ночі й інформує про те, що важливого сталося в Україні та світі.

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Росія не буде застосовувати ядерну зброю проти України, Джо Байден не впевнений, чи піде на наступний термін, у Варшаві пройшов саміт Бухарестської дев'ятки, а Міноборони РФ звинуватило Київ у підготовці провокацій проти Придністров'я. Фокус зібрав головні події, які відбулися ввечері та вночі 22 лютого в Україні та світі.

Росія не застосовуватиме ядерну зброю проти України

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін запевнив британських журналістів у тому, що РФ не планує застосовувати ядерну зброю у війні з Україною.

"У цьому конфлікті — ні. У нас є доктрина, в якій чітко йдеться, коли може бути використана ядерна зброя — у разі ядерної атаки на Росію або якщо конвенційна атака буде настільки серйозною, що існування нашої держави буде в небезпеці" — заявив Келін.

Байден не впевнений, чи піде в президенти США у 2024 році

Президент Сполучених Штатів Джо Байден ще не визначився, чи балотуватиметься він на другий термін у 2024 році. Як пише Politico, у цьому переконані члени Демократичної партії США.

Очікується, що Байден оголосить про це у квітні цього року. Проте близькі до президента люди кажуть, що немає жорстких термінів чи формальних процедур для ухвалення рішення про дату запуску передвиборчої кампанії. Останні приготування було відкладено через подорож Байдена в Київ.

За словами журналістів, мовчання Байдена сприймається як нерішучість, що негативно позначається на атмосфері у Демократичній партії.

Угорщина погрожує блокувати 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорський прем'єр Віктор Орбан пригрозив блокувати 10-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, якщо зі списку підсанкційних осіб не приберуть чотирьох осіб. Будапешт також виступає проти розширення терміну санкцій до 12 місяців.

Як компроміс, який би влаштував Орбана, пропонується продовження санкцій на дев'ять місяців.

У кулуарах високопоставлені дипломати й офіційні особи Євросоюзу визнають, що побоюються літа 2024 року, коли Угорщина головуватиме у Раді ЄС.

У Варшаві пройшов саміт Бухарестської дев'ятки

Під час свого виступу на саміті президент США Джозеф Байден зазначив, що США прихильні до захисту кожного дюйма території НАТО, а також висловив підтримку Україні.

"Ми надали Україні критично важливі системи безпеки, важливу підтримку буквально для мільйонів біженців. Ми допомогли українцям отримати доступ до основних послуг. І разом ми продовжуватимемо постійну підтримку України, яка захищатиме свою свободу", — заявив американський лідер.

Зі свого боку, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність "розірвати порочне коло російської агресії" і наголосив, що західні країни мають дати Україні все, що потрібно для перемоги у війні.

У Міноборони РФ звинуватили Київ у підготовці озброєних провокацій у Придністров'ї

У ніч проти 23 лютого пресслужба Міноборони Російської Федерації опублікувала повідомлення, в якому відомство звинувачує ЗСУ у нібито підготовці збройних провокацій проти невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Згідно з твердженнями оборонного відомства країни-агресорки, українські військові нібито переодягнуться у форму Збройних сил РФ і спробують інсценувати напад із боку Придністров'я.