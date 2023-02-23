Блокирование санкций против РФ, сомнения Байдена и провокации в ПМР: главное за ночь 22 февраля

Фокус собрал основные события прошедшего вечера и ночи и информирует о том, что важного произошло в Украине и мире.

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Россия не будет применять ядерное оружие против Украины, Джо Байден не уверен, пойдет ли на следующий срок, в Варшаве прошел саммит Бухарестской девятки, а Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций против Приднестровья. Фокус собрал главные события, которые произошли вечером и ночью 22 февраля в Украине и мире.

Россия не будет применять ядерное оружие против Украины

Посол России в Великобритании Андрей Келин уверил британских журналистов в том, что РФ не планирует применять ядерное оружие в войне с Украиной.

"В этом конфликте – нет. У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие — в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности" – заявил Келин.

Байден не уверен, пойдет ли в президенты США в 2024 году

Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще не определился, будет ли он баллотироваться на второй срок в 2024 году. Как пишет Politico, в этом убеждены члены Демократической партии США.

Ожидается, что Байден объявит об этом в апреле текущего года. Однако близкие к президенту люди говорят, что нет жестких сроков или формальных процедур для принятия решения о дате запуска предвыборной кампании. Последние приготовления были отложены из-за поездки Байдена в Киев.

По словам журналистов, молчание Байдена воспринимается как нерешительность, что отрицательно сказывается на атмосфере в Демократической партии.

Венгрия угрожает блокировать 10-й пакет санкций ЕС против России

Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил блокировать 10-й пакет санкций Евросоюза против РФ, если из списка подсанкционных лиц не уберут четырех человек. Будапешт также выступает против расширения срока санкций до 12 месяцев.

В качестве компромисса, который бы устроил Орбана, предлагается продление санкций на девять месяцев.

В кулуарах высокопоставленные дипломаты и официальные лица Евросоюза признают, что опасаются лета 2024 года, когда Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС.

В Варшаве прошел саммит Бухарестской девятки

Во время своего выступления на саммите президент США Джозеф Байден отметил, что США привержены защите каждого дюйма территории НАТО, а также высказал о поддержке Украины.

"Мы предоставили Украине критически важные системы безопасности, важную поддержку буквально для миллионов беженцев. Мы помогли украинцам получить доступ к основным услугам. И вместе мы будем продолжать постоянную поддержку Украины, защищающую свою свободу", — заявил американский лидер.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости "разорвать порочный круг российской агрессии" и подчеркнул, что западные страны должны дать Украине все что нужно для победы в войне.

В Минобороны РФ обвинили Киев в подготовке вооруженных провокаций в Приднестровье

В ночь на 23 февраля пресс-служба Минобороны Российской Федерации опубликовала сообщение, в котором ведомство обвиняет ВСУ в якобы подготовке вооруженных провокаций против непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно утверждениям оборонного ведомства странны-агрессора, украинские военные якобы переоденутся в форму Вооруженных сил РФ и попытаются инсценировать нападение со стороны Приднестровья.