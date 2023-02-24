"Ми багато працюємо": Резніков анонсував новий контрнаступ ЗСУ

За словами профільного міністра, у 2023 році українські сили ППО ефективніше перехоплюватимуть російські ракети, а якість оборони збільшиться за рахунок технологій.

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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Києві працюють над планом контрнаступу Збройних сил України. Про це в п'ятницю, 24 лютого, глава оборонного відомства написав на своїй Facebook-сторінці.

"Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо над тим, щоб його підготувати й забезпечити", — повідомив Резніков.

Окрім того, голова Міноборони анонсував нові програми підготовки українських військових. За словами Резнікова, вони торкнуться не лише ЗСУ, а й Національної гвардії та інших підрозділів Сил оборони, які раніше не брали участі в таких програмах.

Також Україна отримає більше зброї. Йдеться не лише про західні танки та бронетехніку, на постачання яких чекає Київ, а й про зброю вітчизняного виробництва. Окрім того, Олексій Резніков заявив, що українська оборона перейде на якісно новий рівень за рахунок технологій.

"Ми вражатимемо сильніше та на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та в кіберпросторі", — зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, 20 лютого глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у 2022 році українці довели, що вони можуть не лише зупинити російську армію, а й перемогти її на полі бою.

Також 20 лютого Олексій Рєзніков заявляв, що Україна може отримати перші західні винищувачі протягом найближчих двох місяців.

Раніше, 19 лютого, видання Politico з посиланням на свої джерела повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну активізувати свої зусилля на фронті й завдати контрудару по окупаційних силах противника.