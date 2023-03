Криза боєприпасів: досвід війни в Україні. Чому логістика така ж важлива, як бойове розгортання

Війна в Україні показує, наскільки важливо мати достатню кількість боєприпасів. Місячна витрата боєприпасів становить 100 тисяч одиниць, що більше, ніж здатні виробляти на Заході. Такий виклик вимагає зміни польового статуту США.

Від редакції Це друга частина серії з двох статей про сучасні проблеми наступального маневру та їх наслідки для армії США, заснована на спостереженнях за війною в Україні.

У попередній статті "Україна та майбутнє наступального маневру" Стівен Біддл спростував твердження про те, що настала ера панування оборонців. Як він зазначив, наступальний маневр проти підготовленої оборони, розташованої в глибині території, тривалий час утруднено. Це, як і раніше, так.

Крім того, успішні контрнаступи України в Харківській та Херсонській областях — хоч і не без помилок та великих витрат, особливо у разі останньої — мають спростувати уявлення про смерть наступального маневру. Він все ще може бути успішним при правильній підготовці та застосуванні сил, хоча проти потужного супротивника знадобиться багато часу та сил. Тому виступати за суттєве реструктурування американських сухопутних військ на цьому етапі було передчасно. Звісно, все може змінитися.

Але поки що події в Україні свідчать про те, що шість пріоритетів модернізації армії США переважно виправдовують себе (хоча керівникам армії слід приділити більше уваги матеріально-технічним можливостям). Сучасні збройні сили, як і їхні попередники, повинні підтримувати гнучкий баланс між наступальними та оборонними можливостями, а не робити ставку на одну чи іншу.

Фокус переклав другу статтю Антуліо Ечіваррії II про сучасні проблеми наступального маневру, засновану на досвіді російсько-української війни.

Є кілька питань, які армії США необхідно вирішити щодо логістичної підтримки як наступальних, так і оборонних великомасштабних бойових операцій. Для цього підтримка має стати наріжним каменем ведення війни, що підкреслить стратегічну важливість логістики та забезпечить імператив для кращої інтеграції американської оборонної промислової бази у стратегії стримування та оборони США. Деякі з цих питань армія може вирішити шляхом внесення змін до свого нового оперативного статуту (Польовий статут 3-0 (2022), та логістичний статут (Польовий статут 4-0 (2019)).

Зокрема, Польовий статут 3-0 повинен надавати не меншого значення логістиці в зоні бойових дій, ніж розгортанню військ, та пропонувати планувальникам операцій основні гіпотетичні сценарії або історичні приклади планування в умовах різних логістичних обмежень. Польовий статут 4-0 повинен однозначно звести підтримку боєздатності в ранг принципів війни — зі свого боку, Польовий статут 3-0 наслідуватиме цей приклад.

Криза боєприпасів

Хоча наступальний маневр не помер, армії США проведуть певну роботу щодо свого підходу до великомасштабних бойових операцій. Насправді навіть якщо б наступальний маневр був неможливий, а війна в Україні стала б війною на виснаження, що нагадує окопну війну Першої світової війни, великомасштабні бойові дії все одно мали б місце. Вони не обов'язково будуть пов'язані з великими проривами та захопленням великих ділянок території, але все одно вимагатимуть значної витрати боєприпасів, а також інших військових розхідників. З цієї причини армії було б непогано уважніше придивитися до того, що деякі аналітики називають "кризою артилерійських боєприпасів".

[ + – ] Українські збройні сили щомісячно витрачають у середньому 100 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів

Згідно з даними, українські збройні сили щомісяця витрачають у середньому 100 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Однак американська оборонна промисловість може поставити лише 14 тисяч снарядів на місяць, хоча протягом наступних двох років це число має збільшитися до 20 тисяч снарядів на місяць. Аналогічна ситуація спостерігається і щодо "Стінгерів", Джавелінів", HIMARS та інших найважливіших видів озброєнь. Простіше кажучи, темпи споживання матеріальних засобів у цій війні, особливо артилерійських боєприпасів, випереджають темпи поповнення запасів. Ця криза виникла внаслідок трьох факторів;

виробничі потужності, створені у довоєнних умовах;

необхідність виконання широкого спектра стратегічних зобов'язань США;

непередбачені темпи споживання розхідників Україною.

Слід визнати, що уряд США оперативно укладає нові контракти, щоб надати можливість лідерам галузі ліквідувати розрив між виробництвом та споживанням. Але оборонній промисловості можуть знадобитися місяці, а деяких випадках і роки, щоб довести виробництво до потрібних масштабів. Тим часом, ключовий фактор для українців — це саме матеріальна підтримка з боку Заходу. Без неї українські збройні сили, хоч би якими хоробрими та вмілими вони були, не зможуть вести великомасштабні бойові дії, необхідні для повернення територій, втрачених внаслідок російської агресії.

Досі цій кризі приділялося недостатньо уваги, оскільки російські запаси військового розхідника, включаючи артилерійські боєприпаси, також закінчуються. В результаті обом сторонам, ймовірно, доведеться знизити темп операцій та скоригувати їх масштаби. Однак для українців такі коригування ведуть за собою втрачені можливості. Зниження темпів поставок означає втрату цінного оперативного імпульсу та дає росіянам час на переозброєння та дооснащення. Водночас злочинні російські ракети далекого радіусу дії та артилерійські удари по українському цивільному населенню та критичній інфраструктурі продовжуються, тим самим збільшуючи кількість жертв серед цивільних.

Серйозне ставлення до стійкості

Очевидно, деякі з основних причин цієї логістичної кризи лежать поза компетенцією армії. Але їй під силу багато зробити.

По-перше, армія повинна переглянути тон свого нового оперативного керівництва, польового статуту 3-0, який переорієнтує мислення армії на великі війни після десятиліть ведення невеликих конфліктів.

Це важливе зрушення. Але Польовий статут 3-0 передбачає забезпечення матеріально-технічної підтримки, необхідної для ведення великомасштабних бойових дій. Як показала криза з боєприпасами, що почалася, це небезпечне припущення. Поки що ніхто не перевіряв здатність США перевозити матеріальні засоби через Атлантичний океан і Центральну та Східну Європу під вогнем, хоча росіяни мають можливість припиняти логістичні ланцюжки на всьому протязі цих ліній постачання. Інший противник, наприклад, Китайська Народна Республіка також може вирішити атакувати американські лінії постачання.

Як показують дослідження Інституту стратегічних досліджень армії США, Китай та Росія вже порушували ланцюжки поставок США за допомогою руйнівних кібератак. Таким чином, ми не можемо вважати, що доставка військового майна зі США до європейського чи тихоокеанського театру бойових дій буде гарантована у майбутньому конфлікті.

По-друге, армія США має переглянути свій посібник з логістики, Польовий статут 4-0.

Це керівництво є похвально реалістичним і ретельно опрацьованим документом, в якому чітко визнаються проблеми ведення бойових дій у сучасному просторі. Справді, Польовий статут 3-0 може позаздрити такому реалізму. Але й Польовий статут 4-0 можна вдосконалити. Як пояснюється в родинному документі, Бюлетені оборони ЗС 4-0 (2019), логістика відноситься до сфери підтримки, яка "здійснюється за допомогою координації, інтеграції та синхронізації ресурсів від стратегічного рівня до тактичного у взаємодії з нашими союзниками та міжнародними партнерами".

Однак, на відміну від таких партнерських сил, як британська армія, Польовий статут 4-0 та Бюлетень доктрини ВС 4-0 класифікують підтримку боєздатності як бойову функцію, а не як принцип війни. Бойова функція — це просто "група завдань та систем, об'єднаних спільною метою, які командири використовують для виконання місій та навчальних завдань". Іншими словами, армія США розходиться з армією Великобританії — одного зі своїх найпослідовніших союзників — у питанні важливості, яку вона надає підтримці боєздатності (британці називають його стійкістю). Як не дивно, російська армія є спадкоємицею радянської системи, також розглядає логістику як принцип війни.

[ + – ] Бойова функція – це просто "група завдань та систем, об'єднаних спільною метою, які командири використовують для виконання місій та навчальних завдань" Фото: Twitter

Об'єднані сили США зазвичай стають вузловим центром військових інтервенцій за участю партнерів альянсу чи коаліції, тому на них лежить відповідальність за синхронізацію зусиль партнерів. У разі розбіжностей щодо цінності, що надається такому важливому питанню, як логістика, армія США, як логістичний хаб Об'єднаних сил та їхніх міжнародних партнерів, має округляти у більший, а не менший бік. Зведення підтримки в ранг принципу війни вирішує цю проблему і визнає роль логістики як незамінну умову для стратегічного планування.

Звісно, американські військові по-різному ставляться до принципів війни. Навіть визначення принципу, дане армією США: "всеосяжне і фундаментальне правило чи припущення центральної важливості, яке визначає, як організація чи відомство підходить до проведення операцій", надто громіздко. Проте воно задає правильний посил.

Якщо очистити визначення від словоблуддя, стійкість можна як виробничі потужності разом із швидкістю потоку, чи доставки розхідників, на театр бойових дій. По суті це стратегічний імператив. Однак недоліком цього терміну є те, що він має на увазі збереження статус-кво в плані темпів поставок, а не нарощування напередодні нових або масштабних операцій. Незважаючи на це, збереження терміну "логістична підтримка" краще, ніж винахід нового гучного терміну, такого як "логістика точно в термін" або "точна" логістика, які привертають більше уваги до формулювання, ніж до ідеї, що лежить в її основі.

Корисно буде провести різницю між "оперативним забезпеченням", що стосується логістики на театрі бойових дій, і "стратегічним забезпеченням", що стосується логістичних потоків за межами театру воєнних дій або до його появи. Надійний логістичний потік надає стабільності американським гарантіям безпеки, привносячи до стратегічного забезпечення політичну цінність, яка у деяких випадках перевищує його військову цінність. І навпаки, розриви в американських ланцюжках постачання або проникнення в них зловмисних суб'єктів можуть підірвати довіру до Вашингтона. Понад те, стратегічне забезпечення створює критично важливі політичні важелі, дозволяючи Вашингтону регулювати логістичні потоки, щоб впливати на дії союзників та партнерів.

Американським політикам давно слід було залучити лідерів американської промисловості до обговорення стратегічних питань. Необхідно складати та періодично оновлювати плани разом з ними, як це роблять американські бойові командування щодо військових планів на випадок непередбачених обставин. Підвищення стійкості до стратегічного імперативу може допомогти уникнути подібних прогалин у майбутньому і водночас сприяти інтеграції оборонно-промислової бази Америки зі стратегіями національної безпеки США. Як головний прихильник оперативної підтримки об'єднаних сил і відомство, що відповідає за матеріально-технічну підтримку міжнародних партнерів Америки, армія США має бути найгучнішим голосом, який просуває цю інтеграцію як усередині країни, так і за кордоном.

Висновок

Назріваюча криза у сфері підтримки вказує на серйозну прогалину у концепції інтегрованого стримування Міністерства оборони США, підриваючи довіру до неї. Простіше кажучи, оборонна промислова база Америки була повністю інтегрована в оборонні стратегії і стратегії стримування Вашингтона — що, зі свого боку, призвело до відставання у виробництві. Це відставання стало можливим всупереч понад двом десяткам років теоретизування та проведення військових ігор, а також протистояння на європейському та тихоокеанському театрах.

Захід може розробляти скільки завгодно теорій оборони та стримування, але, як показала історія, виробничі потужності у поєднанні зі здатністю доставляти військові матеріали туди, де вони необхідні (стратегічне та оперативне забезпечення), можуть пройти довгий шлях до перемоги у війні. Здатність вигравати війни сама собою запобігає їх.

Іншими словами, для інтегрованого стримування буде потрібна інтегрована оборона.

Загалом майбутнє великомасштабних бойових операцій, очевидно, залежить від майбутнього стратегічного та оперативного забезпечення. Тому армія повинна краще синхронізувати польовий статут 3-0 і польовий статут 4-0. Останній особливо повинен допомогти усунути розрив між стратегічним та оперативним забезпеченням, звівши логістику у принцип війни, як це зробили головні союзники (і вороги) Америки. У першому документі необхідно змінити передумову про непорушність логістики США, щоб передбачити альтернативні ситуації.

Це не означає, що Сполучені Штати мають розпочати бездумне масове виробництво військових розхідників або ігнорувати інші проблеми, такі як забезпечення об'єднаних сил достатньою мобільною логістикою. Швидше, це аргумент на користь кращої інтеграції оборонно-промислової бази з національними стратегіями США, яка сконцентрована на логістичному досвіді армії. Замість зробити висновок, що ера наступального маневру закінчилася, саме час повернути логістику в дискусії про великомасштабні бойові операції.

Про автора

Антуліо Х. Ечеваррія II — професор стратегії у Військовому коледжі армії США та головний редактор видавництва Військового коледжу армії США. Він опублікував шість книг зі стратегічного мислення, остання з яких — War's Logic: Strategic Thought and the American Way of War (Cambridge University Press, 2021). Наразі займається дослідженням стратегічного мислення під час війни в Україні.