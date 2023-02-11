Назад із майбутнього: військові США не мають проблем з інноваціями

Ще зовсім недавно ядерний арсенал США працював на дискетах, а системи розвідки діяли настільки криво, що військові надавали перевагу Google Maps. Виною тому не відсутність інновацій, а система закупівель американської армії. Штати намагаються спростити важку систему.

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Вищі чини Пентагону люблять абревіатури та "гучні" слова. Сьогодні в меню — "інновації", втілені в таких організаціях, як Відділ оборонних інновацій, Рада з оборонних інновацій, Відділ дослідження інновацій у малому бізнесі, Фонд швидких інновацій (нині не існує), Відділ прискорення закупівель та впровадження інноваційних технологій, Мережа інновацій національної безпеки — список можна продовжувати. Всі вони призначені на розв'язання однієї проблеми: нібито Міністерство оборони не вміє впроваджувати інновації.

Фокус переклав статтю Еріка Джонсона про інновації в американській армії.

У Міністерства оборони справді виникають труднощі, щоб у руки наших військових потрапляли найкращі інструменти для перемоги у війнах. Донедавна наш ядерний арсенал працював на дискетах. Системи розвідки функціонують настільки криво, що військові надають перевагу користуванню Google Maps. За оцінками експертів, наші супротивники освоюють нові технології приблизно в п'ять-шість разів швидше і, з погляду паритету купівельної спроможності, витрачають один долар на кожні 20 витрачених американськими військовими.

Однак, описуючи це як "проблему інновації", ми лише посилюємо ситуацію. За такого підходу вище керівництво витрачає час на огляд театру нових технологій, погіршуючи відносини з Конгресом, який справедливо скептично ставиться до щедрих витрат на незрозумілі платникам податків футуристичні проєкти. Але найгірше, що це придушує справжню природу проблеми та першопричину проблем ЗС США з технологіями.

Насправді Міністерство оборони не має проблем з інноваціями. Справжній винуватець — це система закупівель, яка не встигає за цифровою добою. Теперішній процес закупівель жорстко визначає вимоги до нових можливостей так, що не враховує ітераційного характеру сучасних технологій і віддаляє нас від компаній, що їх створюють. Пентагон має переосмислити процес формування вимог, давши можливість справжнім інноваторам із американських приватних компаній вигадати, як їх досягти.

За лаштунками театру інновацій

Колись уряд США справді був джерелом інновацій. Під час холодної війни федеральні витрати на дослідження та розробки були рушійною силою у створенні нових технологій. У 1960-х років частку державного фінансування припадало понад дві третини всіх витрат США на дослідження та розробки. Щобільше, це дало серйозні плоди. Інтернет, сучасна ракетна техніка та апельсиновий сік у порошку стали вінцем досягнень грамотного управління інноваціями у державному секторі.

Однак наприкінці 20 століття щось змінилося. Програмне забезпечення стало стрижнем практично всього технологічного прогресу, а федеральний уряд так і не зміг цього зрозуміти. Критики оборонних закупівель справедливо порушують питання, як військові змогли випустити шість нових винищувачів менш ніж за 10 років під час холодної війни, а на впровадження F-35 пішло понад 20 років. Почасти відповідь у тому, що платформи часів холодної війни залежали від мільйонів рядків комп'ютерного коду.

[ + – ] На використання F-35 пішло понад 20 років Фото: Martin Corporation/Todd R. McQueen

Сьогодні витрати на дослідження та розробки таких гігантів програмного забезпечення, як Google та Amazon, перевищують витрати федерального уряду. Високі зарплати у поєднанні із захопливим, швидко мінливим робочим середовищем гарантують, що найкращі інженери сьогодні оберуть SpaceX, а не NASA. Тим часом розробка програмного забезпечення у федеральних лабораторіях на багато років відстає від приватного сектора. Те, що зараз називається комерційним оборонним та аерокосмічним сектором, трохи краще. Галузь стійко консолідувалась у п'ять так званих "оборонних компаній", які забезпечують переважну більшість військових платформ і ефективно працюють як продовження уряду США. Їхні показники незалежних інвестицій у дослідження та розробки вказують на відсутність стимулу ризикувати, агресивно просуваючи нові технології чи ідеї. Коли прибуток практично гарантований, стимулів для інновацій не залишається.

Ще більшу роль відіграє кожен раз більша різниця між можливостями державного та приватного секторів у питанні ітерації технологічного прогресу. Нові потужні інструменти, такі як контейнери програмного забезпечення, дозволяють комерційним компаніям тестувати, впроваджувати та швидко вдосконалювати свої продукти. Збройні сили США, як і раніше, підходять до можливостей, що набувають, як до статичних товарів, які практично не зазнають змін після підписання фінального контракту. В результаті Міністерство оборони все більше відстає від технологічної кривої. На жаль, військове керівництво переплутало симптом із хворобою.

Пластирі на вогнепальні рани

Реакція була приблизно така: "Ми не знаємо, що таке інновації, але знаємо, що вони потрібні нам негайно!" Настала бурхлива діяльність, що зводиться здебільшого до пресрелізів про створення нових "інноваційних цільових груп" та інноваційних фондів. Проникливі спостерігачі з гарною пам'яттю зазначили, що за минулі роки вони бачили чимало таких програм, які з'являлися та зникали, не даючи результатів. Пластирі, накладені на цю кульову рану, не зможуть зупинити кровотечу з двох причин.

По-перше, у військових ніколи не буде необхідного технічного досвіду для створення таких інструментів самостійно . Нині Міністерство оборони створило щонайменше 29 незалежних компаній із виробництва програмного забезпечення, намагаючись розвинути власні можливості. Хоч би які таланти працювали над цим, їх швидко переманить приватний сектор задовго до того, як ті принесуть якісь результати. Що ще гірше, нова оперативна група 99 Центрального командування США та інші групи намагаються самостійно розробляти технології на кшталт малих безпілотних авіаційних систем, у той час як існує зрілий комерційний ринок для цих продуктів. Військові наймають та навчають бійців світового класу, але не інженерів світового класу. Вони повинні йти пліч-о-пліч.

. Нині Міністерство оборони створило щонайменше 29 незалежних компаній із виробництва програмного забезпечення, намагаючись розвинути власні можливості. Хоч би які таланти працювали над цим, їх швидко переманить приватний сектор задовго до того, як ті принесуть якісь результати. Що ще гірше, нова оперативна група 99 Центрального командування США та інші групи намагаються самостійно розробляти технології на кшталт малих безпілотних авіаційних систем, у той час як існує зрілий комерційний ринок для цих продуктів. Військові наймають та навчають бійців світового класу, але не інженерів світового класу. Вони повинні йти пліч-о-пліч. По-друге, навіть якби ці інженерні проблеми розв'язали немає чіткого шляху масштабування цих "низових зусиль" . Системи, які можуть запустити в масове виробництво та поставлені об'єднаним силам з логістичним супроводом для їхньої підтримки — ось що має значення для армії. Для цього необхідно використати систему оборонних закупівель, що є винятковою прерогативою військових відомств. Навіть за наявності великої кількості нових "проміжних фондів" ці актори театру інновацій не зможуть побачити, як їхні зусилля застосовуються на практиці.

[ + – ] Високі зарплати в поєднанні із захопливим робочим середовищем, що швидко змінюється, гарантують, що найкращі інженери сьогодні оберуть SpaceX, а не NASA Фото: U.S. Army

Неупереджений спостерігач може резонно запитати: "Що поганого у всьому цьому інноваційному галасі?". Відповідь полягає в тому, що вона загрожує нам вічними перегонами за блискучими міражами в так званій "долині смерті". Ми можемо отримати цілий список ідей-напівфабрикатів, які не перетворяться на реальні можливості для бійців. Заступник міністра із закупівель нещодавно журився з приводу того, скільки часу Міністерство оборони витрачає на концепції, які так і не будуть запущені у масштабне виробництво. Цю тенденцію можна оцінити кількісно: співвідношення закупівель до досліджень та розробок упало з 2,74:1 у 1980-х роках до майже 1:1 сьогодні. Тим часом причини технологічних проблем Департаменту залишаються поза увагою.

Застарілий, заплутаний процес закупівель у Збройних силах США — ось що справді позбавило наших бійців неймовірних переваг цифрової революції. Хоча деякі з вжитих ініціатив визнають це, вони створюють помилкове враження легкого розв'язання проблеми. Відділ оборонних інновацій заснований як відділ закупівель з особливими повноваженнями щодо укладання контрактів, щоб залучити долину Кремнієвої до збройних сил. На початку 2023 року відділ звітував $4,9 млрд у загальному обсязі ув'язнених з моменту його створення у 2016 році. Хоча ці зусилля варті захоплення, реальність така, що це становить 0,00499% від загальних витрат Міністерства оборони на закупівлі за той же період. Переважна більшість військових платформ продовжують проходити через процес, який відчайдушно потребує реформи.

В основі необхідної реформи лежить переосмислення процедури підтвердження вимог у системі оборонних закупівель. Нинішня процедура Пентагону — Об'єднана система інтеграції та розвитку можливостей — надто скрупульозно визначає, що саме потрібно бійцям кожної військової системи. Вона була розроблена з урахуванням принципу "обладнання понад усе", щоб забезпечити оперативну сумісність усіх об'єднаних сил. Однак військові відомства починають усвідомлювати, що навіть у таких, начебто, традиційних платформах, як бойова машина нового покоління (NGCV), вирішальним компонентом успіху є програмне забезпечення. Коли сьогодні ми говоримо "інновації", то насамперед маємо на увазі програмне забезпечення, а за ним можна звернутися лише до Кремнієвої долини.

Хороша новина полягає в тому, що більша частина технологій, яких відчайдушно потребують програми, подібна до опційно пілотованої бойової машини (OMFV) — комп'ютерний зір, пористі мережі, автономні програмні стеки — вже існують і успішно застосовуються в комерційному секторі. Погана новина в тому, що жорсткі, вичерпні специфікації для продуктів, які застосовують офіцери із закупівель в Об'єднаному штабі, суперечать підходу Кремнієвої долини до створення майбутнього. Стартапи стають новими Google або Amazon, створюючи те, що ніхто раніше не замислювався, що є повною протилежністю підходу Об'єднаного штабу. Нові механізми закупівель, такі як Middle Tier of Acquisition та Software Acquisitions Pathway, є кроком у правильному напрямку, але їхній успіх повністю залежить від загального процесу визначення вимог.

Висновок

Щоб сповна скористатися перевагами цифрової доби, ЗС США повинні змусити процес закупівель описувати, "що потрібно зробити", а не "як це зробити". Військовим командирам вже знайомий цей підхід завдяки концепції командування місією: командири описують бажаний кінцевий стан, якого вони хочуть досягти, і параметри місії, в рамках яких необхідно діяти, а потім дають своїм підлеглим можливість розробити творчі способи досягнення цієї мети. Різниця лише в тому, що замість підлеглих офіцерів їхнє бачення реалізовуватимуть інженери у Кремнієвій долині.

Для цього зрушення в мисленні необхідні керівники, які мають бачення і технічні знання для зв'язку між двома зовсім різними спільнотами — таких сьогодні важко знайти в Міністерстві оборони. Рідкісний керівник програми бачить, як використовувати наявні можливості в комерційному секторі, швидко перепрофілювавши їх для задоволення військових потреб. Найчастіше невдалий офіцер, який може володіти або не володіти спеціальними знаннями щодо технічних аспектів своєї програми, повинен вести переговори щодо складних контрактів, оцінювати прототипи, розробляти стратегію збору даних та виступати як системний інтегратор програмно-апаратних рішень. Пентагону потрібна команда іншого типу для цих проєктів, що має навички, що дозволяють належно прописати технічні деталі, такі як використання даних та права на інтелектуальну власність, відкривши процес формування вимог для участі приватних компаній.

Реформа процедури закупівель — складне завдання, але легкого шляху її вирішення немає. Влаштовуючи театр інновацій заради, ми не наблизимося до вирішення реальних проблем. Якими б не були добрі наміри цих ініціатив, вони відволікають нас від важкої роботи з лікування причин хвороби. Військові командири повинні розпочати реальну реформу, задіявши неймовірну міць приватного сектора Америки і давши кращі інструменти до рук бійців.

Про автора

Ерік Джонсон — старший інженер, який працював над численними програмами програмного та апаратного забезпечення для збройних сил США. Колишній офіцер піхоти та військової розвідки в армії США служив в Іраку та в офісі міністра оборони. Здобув ступінь бакалавра у Військовій академії США та ступінь магістра Джорджтаунського університету.

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