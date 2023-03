Кризис боеприпасов: опыт войны в Украине. Почему логистика так же важна, как боевое развертывание

Война в Украине показывает, насколько важно иметь боеприпасы в достаточном количестве. Месячный расход боеприпасов составляет 100 тысяч единиц, что больше, чем способны производить на Западе. Такой вызов требует изменения полевого устава в США.

От редакции. Это вторая часть серии из двух статей о современных проблемах наступательного маневра и об их последствиях для армии США, основанная на наблюдениях за войной в Украине.

В предыдущей статье "Украина и будущее наступательного маневра" Стивен Биддл опроверг утверждения о том, что наступила эра господства обороняющихся. Как он отметил, наступательный маневр против подготовленной обороны, расположенной в глубине территории, долгое время был затруднен. Это по-прежнему так.

Кроме того, успешные контрнаступления Украины в Харьковской и Херсонской областях – хотя и не без ошибок и больших затрат, особенно в случае последней – должны опровергнуть представление о смерти наступательного маневра. Он все еще может быть успешным при правильной подготовке и применении сил, хотя против мощного противника потребуется много времени и сил. Поэтому выступать за существенное реструктурирование американских сухопутных войск на данном этапе было бы преждевременно. Конечно, все может измениться.

Но пока события в Украине свидетельствуют о том, что шесть приоритетов модернизации армии США в основном оправдывают себя (хотя руководителям армии следует уделить больше внимания материально-техническим возможностям). Современные вооруженные силы, как и их предшественники, должны поддерживать гибкий баланс между наступательными и оборонительными возможностями, а не делать ставку на одно или другое.

Фокус перевел вторую статью Антулио Эчиваррии II о современных проблемах наступательного маневра, основанную на опыте российско-украинской войны.

Есть несколько вопросов, которые армии США необходимо решить в отношении логистической поддержки как наступательных, так и оборонительных крупномасштабных боевых операций. Для этого поддержка должна стать краеугольным камнем ведения войны, что подчеркнет стратегическую важность логистики и обеспечит императив для лучшей интеграции американской оборонной промышленной базы в стратегии сдерживания и обороны США. Некоторые из этих вопросов армия может решить путем внесения изменений в свой новый оперативный устав (Полевой устав 3-0 (2022), и логистический устав (Полевой устав 4-0 (2019).

В частности, Полевой устав 3-0 должен придавать не меньшее значение логистике в зоне боевых действий, чем развертыванию войск, и предлагать планировщикам операций основные гипотетические сценарии или исторические примеры планирования в условиях различных логистических ограничений. Полевой устав 4-0 должен однозначно возвести поддержание боеспособности в ранг принципов войны – в свою очередь, Полевой устав 3-0 последует этому примеру.

Кризис боеприпасов

Хотя наступательный маневр не умер, армии США предстоит проделать определенную работу в отношении своего подхода к крупномасштабным боевым операциям. На самом деле, даже если бы наступательный маневр был невозможен, а война в Украине стала бы войной на истощение, напоминающей окопную войну Первой мировой войны, крупномасштабные боевые действия все равно имели бы место. Они не обязательно будут связаны с крупными прорывами и захватом больших участков территории, но все равно потребуют значительного расхода боеприпасов, а также других военных расходников. По этой причине армии было бы неплохо более внимательно присмотреться к тому, что некоторые аналитики называют "кризисом артиллерийских боеприпасов".

[ + – ] Украинские вооруженные силы ежемесячно расходуют в среднем 100 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов

Согласно сводкам, украинские вооруженные силы ежемесячно расходуют в среднем 100 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Однако американская оборонная промышленность может поставить только 14 тысяч снарядов в месяц, хотя в течение следующих двух лет это число должно увеличиться до 20 тысяч снарядов в месяц. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении "Стингеров", Джавелинов", HIMARS и других важнейших видов вооружений. Проще говоря, темпы потребления материальных средств в этой войне, особенно артиллерийских боеприпасов, опережают темпы пополнения запасов. Этот кризис возник в результате трех факторов;

производственные мощности, созданные в довоенных условиях;

необходимость выполнения широкого спектра стратегических обязательств США;

непредвиденных темпы потребления расходников Украиной.

Следует признать, что правительство США оперативно заключает новые контракты, чтобы дать возможность лидерам отрасли ликвидировать разрыв между производством и потреблением. Но оборонной промышленности могут потребоваться месяцы, а в некоторых случаях и годы, чтобы довести производство до нужных масштабов. Между тем ключевой фактор для украинцев – это именно материальная поддержка со стороны Запада. Без нее украинские вооруженные силы, какими бы храбрыми и умелыми они ни были, не смогут вести крупномасштабные боевые действия, необходимые для возвращения территорий, потерянных в результате российской агрессии.

До сих пор этому кризису уделялось недостаточно внимания, поскольку российские запасы военного расходников, включая артиллерийские боеприпасы, также на исходе. В результате обеим сторонам, вероятно, придется снизить темп операций и скорректировать их масштабы. Однако для украинцев такие корректировки ведут за собой упущенные возможности. Снижение темпов поставок означает потерю ценного оперативного импульса и дает россиянам время на перевооружение и дооснащение. В то же время преступные российские ракеты дальнего радиуса действия и артиллерийские удары по украинскому гражданскому населению и критической инфраструктуре продолжаются, тем самым увеличивая число жертв среди гражданских.

Серьезное отношение к устойчивости

Очевидно, что некоторые из основных причин этого логистического кризиса лежат вне компетенции армии. Но ей по силам многое сделать.

Во-первых, армия должна пересмотреть тон своего нового оперативного руководства, Полевого устава 3-0, который переориентирует мышление армии на крупные войны после десятилетий ведения небольших конфликтов.

Это важный сдвиг. Но Полевой устав 3-0 также предполагает обеспечение материально-технической поддержки, необходимой для ведения крупномасштабных боевых действий. Как показал начавшийся кризис с боеприпасами, это опасное допущение. Пока что никто не проверял способность США перевозить материальные средства через Атлантический океан и Центральную и Восточную Европу под огнем, хотя у русских есть возможность пресекать логистические цепочки на всем протяжении этих линий снабжения. Другой противник, например, Китайская Народная Республика, также может решить атаковать американские линии снабжения.

Как показывают исследования Института стратегических исследований армии США, Китай и Россия уже нарушали цепочки поставок США с помощью разрушительных кибератак. Таким образом, мы не можем полагать, что доставка военного имущества из США на европейский или тихоокеанский театр военных действий будет гарантирована в будущем конфликте.

Во-вторых, армия США должна пересмотреть свое руководство по логистике, Полевой устав 4-0.

Это руководство представляет собой похвально реалистичный и тщательно проработанный документ, в котором четко признаются проблемы ведения боевых действий в современном пространстве. Действительно, Полевой устав 3-0 может позавидовать подобному реализму. Но и Полевой устав 4-0 можно усовершенствовать. Как объясняется в родственном документе, Бюллетене обороны ВС 4-0 (2019), логистика относится к сфере поддержки, которая "осуществляется посредством координации, интеграции и синхронизации ресурсов от стратегического уровня до тактического во взаимодействии с нашими союзниками и международными партнерами".

Однако, в отличие от таких партнерских сил, как британская армия, Полевой устав 4-0 и Бюллетень доктрины ВС 4-0 классифицируют поддержание боеспособности как боевую функцию, а не как принцип войны. Боевая функция – это просто "группа задач и систем, объединенных общей целью, которые командиры используют для выполнения миссий и учебных задач". Другими словами, армия США расходится с армией Великобритании – одного из своих наиболее последовательных союзников – в вопросе важности, которую она придает поддержанию боеспособности (британцы называют его устойчивостью). Как ни странно, российская армия, являющаяся наследницей советской системы, также рассматривает логистику как принцип войны.

[ + – ] Боевая функция – это просто "группа задач и систем, объединенных общей целью, которые командиры используют для выполнения миссий и учебных задач" Фото: Twitter

Объединенные силы США обычно становятся узловым центром военных интервенций с участием партнеров по альянсу или коалиции, поэтому на них лежит ответственность за синхронизацию усилий партнеров. В случае разногласий по поводу ценности, придаваемой такому важному вопросу, как логистика, армия США, как логистический хаб Объединенных сил и их международных партнеров, должна округлять в большую, а не в меньшую сторону. Возведение поддержки в ранг принципа войны решает эту проблему и признает роль логистики в качестве незаменимого условия для стратегического планирования.

Конечно, американские военные по-разному относятся к принципам войны. Даже определение принципа, данное армией США: "всеобъемлющее и фундаментальное правило или предположение центральной важности, которое определяет, как организация или ведомство подходит к проведению операций", излишне громоздко. Тем не менее, оно задает правильный посыл.

Если очистить определение от словоблудия, устойчивость можно представить как производственные мощности в сочетании со скоростью потока, или доставки расходников, на театр военных действий. По сути, это стратегический императив. Однако недостатком этого термина является то, что он подразумевает сохранение статус-кво в плане темпов поставок, а не наращивание в преддверии новых или более масштабных операций. Несмотря на это, сохранение термина "логистическая поддержка" предпочтительнее, чем изобретение нового громкого термина, такого как "логистика точно в срок" или "точная" логистика, которые привлекают больше внимания к формулировке, чем к идее, лежащей в ее основе.

Полезно будет провести различие между "оперативным обеспечением", относящимся к логистике на театре военных действий, и "стратегическим обеспечением", относящимся к логистическим потокам за пределами театра военных действий или до его появления. Надежный логистический поток придает стабильность американским гарантиям безопасности, привнося в стратегическое обеспечение политическую ценность, которая в некоторых случаях превышает его военную ценность. И наоборот, разрывы в американских цепочках поставок или проникновение в них злонамеренных субъектов могут подорвать доверие к Вашингтону. Более того, стратегическое обеспечение создает критически важные политические рычаги, позволяя Вашингтону регулировать логистические потоки, чтобы влиять на действия союзников и партнеров.

Американским политикам давно следовало привлечь лидеров американской промышленности к обсуждению стратегических вопросов. Необходимо составлять и периодически обновлять планы вместе с ними, как это делают американские боевые командования в отношении военных планов на случай непредвиденных обстоятельств. Повышение устойчивости до стратегического императива может помочь избежать подобных пробелов в будущем и в то же время способствовать интеграции оборонно-промышленной базы Америки со стратегиями национальной безопасности США. Как главный сторонник оперативной поддержки объединенных сил и ведомство, отвечающее за материально-техническое поддержание международных партнеров Америки, армия США должна быть самым громким голосом, продвигающим эту интеграцию как внутри страны, так и за рубежом.

Заключение

Назревающий кризис в сфере поддержки указывает на серьезный пробел в концепции интегрированного сдерживания Министерства обороны США, подрывая доверие к ней. Проще говоря, оборонная промышленная база Америки не была полностью интегрирована в оборонные стратегии и стратегии сдерживания Вашингтона – что, в свою очередь, привело к отставанию в производстве. Это отставание стало возможным вопреки более двум десяткам лет теоретизирования и проведения военных игр, а также противостояния на европейском и тихоокеанском театрах.

Запад может разрабатывать сколько угодно теорий обороны и сдерживания, но, как показала история, производственные мощности в сочетании со способностью доставлять военные материалы туда, где они необходимы (стратегическое и оперативное обеспечение), могут пройти долгий путь к победе в войне. Способность выигрывать войны сама по себе предотвращает их.

Другими словами, для интегрированного сдерживания будет необходима интегрированная оборона.

В целом, будущее крупномасштабных боевых операций, очевидно, зависит от будущего стратегического и оперативного обеспечения. Поэтому армия должна лучше синхронизировать Полевой устав 3-0 и Полевой устав 4-0. Последний особенно должен помочь устранить разрыв между стратегическим и оперативным обеспечением, возведя логистику в принцип войны, как это сделали главные союзники (и враги) Америки. В первом документе необходимо изменить предпосылку о незыблемости логистики США, чтобы предусмотреть альтернативные ситуации.

Это не означает, что Соединенные Штаты должны начать бездумное массовое производство военных расходников или игнорировать другие проблемы, такие как обеспечение объединенных сил достаточной мобильной логистикой. Скорее, это аргумент в пользу лучшей интеграции оборонно-промышленной базы с национальными стратегиями США, которая скоцентрирована на логистическим опыте армии. Вместо того чтобы сделать вывод, что эра наступательного маневра закончилась, самое время вернуть логистику в дискуссии о крупномасштабных боевых операциях.

Об авторе

Антулио Х. Эчеваррия II – профессор стратегии в Военном колледже армии США и главный редактор издательства Военного колледжа армии США. Он опубликовал шесть книг по стратегическому мышлению, последняя из которых – War’s Logic: Strategic Thought and the American Way of War (Cambridge University Press, 2021).В настоящее время занимается исследованием стратегического мышления в ходе войны в Украине.