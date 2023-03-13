В ЗСУ показали, що залишилося від "символу міста" — пам'ятника літаку в Бахмуті (фото)

Як з'ясувалося, "символ" міста підірвали ще взимку — у лютому цього року.

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Бійці Сил оборони України показали фото знищеного пам'ятника радянському літаку МіГ-17 у Бахмуті. Відповідне фото було опубліковано у телеграм-каналі Fisrt Division 12 березня.

Як стверджується, це фото було зроблено ще в лютому 2023 року.

У Бахмуті підірвали пам'ятник радянському літаку

Нагадаємо, 10 березня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у Бахмуті підірвали пам'ятник літаку МіГ-17, який встановили за часів СРСР.

При цьому не повідомляється, чи було пам'ятник знищено російськими окупантами, чи він був підірваний українськими військовими.

Бахмут — останні новини

13 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області найманці ПВК "Вагнер" вербують мешканців для участі у штурмі Бахмута. Як повідомив мер міста Іван Федоров, окупанти готові платити 200 тисяч рублів на місяць тим, хто погодиться їхати до Бахмуту в складі ПВК.

Також 13 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що дії бійців 56-ї окремої механізованої бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та бійців тактичної групи "Адам" дозволяють завдавати суттєвих втрат окупантам у Бахмуті.

Раніше, 12 березня, у телеграм-каналі KARYMAT показали кадри роботи українських бронетранспортерів (БТР-4) "Буцефал", які застосовують на Бахмутському напрямку.

Того ж дня, 12 березня, повідомлялося, що українські прикордонники-аеророзвідники спільно з артилеристами ЗСУ розбили підрозділ окупантів на околицях міста.