В ЗСУ показали, що залишилося від "символу міста" — пам'ятника літаку в Бахмуті (фото)
Як з'ясувалося, "символ" міста підірвали ще взимку — у лютому цього року.
Бійці Сил оборони України показали фото знищеного пам'ятника радянському літаку МіГ-17 у Бахмуті. Відповідне фото було опубліковано у телеграм-каналі Fisrt Division 12 березня.
Як стверджується, це фото було зроблено ще в лютому 2023 року.
У Бахмуті підірвали пам'ятник радянському літаку
Нагадаємо, 10 березня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у Бахмуті підірвали пам'ятник літаку МіГ-17, який встановили за часів СРСР.
При цьому не повідомляється, чи було пам'ятник знищено російськими окупантами, чи він був підірваний українськими військовими.
Бахмут — останні новини
13 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області найманці ПВК "Вагнер" вербують мешканців для участі у штурмі Бахмута. Як повідомив мер міста Іван Федоров, окупанти готові платити 200 тисяч рублів на місяць тим, хто погодиться їхати до Бахмуту в складі ПВК.
Також 13 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що дії бійців 56-ї окремої механізованої бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та бійців тактичної групи "Адам" дозволяють завдавати суттєвих втрат окупантам у Бахмуті.
Раніше, 12 березня, у телеграм-каналі KARYMAT показали кадри роботи українських бронетранспортерів (БТР-4) "Буцефал", які застосовують на Бахмутському напрямку.
Того ж дня, 12 березня, повідомлялося, що українські прикордонники-аеророзвідники спільно з артилеристами ЗСУ розбили підрозділ окупантів на околицях міста.