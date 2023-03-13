В ВСУ показали, что осталось от "символа города" — памятника самолету в Бахмуте (фото)

Как выяснилось, "символ" города подорвали еще зимой — в феврале этого года.

Related video

Бойцы Сил обороны Украины показали фото уничтоженного памятника советскому самолету МиГ-17 в Бахмуте. Соответствующее фото опубликовано в телеграм-канале Fisrt Division 12 марта.

Как утверждается, данное фото было сделано еще в феврале 2023 года.

В Бахмуте подорвали памятник советскому самолету

Напомним, 10 марта журналист Юрий Бутусов сообщил, что в Бахмуте подорвали памятник самолету МиГ-17, который установили во времена СССР.

При этом не сообщается, были ли памятник уничтожен российскими оккупантами или же он был подорван украинскими военными.

Бахмут — последние новости

13 марта стало известно, что во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области наемники ЧВК "Вагнер" вербуют жителей для участия в штурме Бахмута. Как сообщил мэр города Иван Федоров, Оккупанты готовы платить 200 тысяч рублей в месяц тем, кто согласится ехать в Бахмут в составе ЧВК.

Также 13 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что действия бойцов 56-й отдельной механизированной бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и бойцы тактической группы "Адам" позволяют наносить существенные потери оккупантам в Бахмуте.

Ранее, 12 марта, в телеграм-канале KARYMAT показали кадры работы украинских бронетранспортеров (БТР-4) "Буцефал", которые применяют на Бахмутском направлении.

В тот же день, 12 марта, сообщалось, что украинские пограничники-аэроразведчики совместно с артиллеристами ВСУ разбили подразделение оккупантов в окрестностях города.