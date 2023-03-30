Українські прикордонники знищили дві групи "вагнерівців" у районі Бахмута (фото)

Першу групу українські бійці зупинили мінами на підході до лінії зіткнення, а другий загін бойовиків було ліквідовано у приміській забудові, розповіли в ДПСУ.

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Прикордонні підрозділи Сил оборони ліквідували в Бахмуті дві групи бойовиків із ПВК "Вагнер". Про це розповіли у Державній прикордонній службі 30 березня.

Повідомляється, що першу групу українські мінометники знищили за допомогою наданих аеророзвідкою даних. Удар бійців Сил оборони зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення.

Другий загін "вагнерівців" українські прикордонники знищили у найближчому бою в районі приміської забудови. Ліквідувати окупантів вдалося за допомогою гранатометів та стрілецької зброї.

Таким чином ЗС РФ втратили 14 людей: 6 убитими та 8 пораненими.

Нагадаємо, 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська втрачають у середньому 500 убитих або поранених щодня на Бахмутському напрямку. За його словами, ситуація поблизу міста підриває наступальні можливості ЗС РФ.

Зі свого боку, Володимир Зеленський повідомив, що Україні вкрай важливо не виводити ЗСУ з Бахмута тому, що захоплення міста буде вигідне президенту РФ Володимиру Путіну. Він спробував би "продати" західним союзникам України, громадськості Росії, а також Китаю з Іраном свій "успіх".

28 березня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що кількість зіткнень у напрямку Бахмута за останні дні зменшилася. Проте нижча активність окупантів може бути пов'язана з їхнім перегрупуванням.