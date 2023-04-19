"Згадайте, як виглядає Вугледар": у Генштабі відреагували на повернення 30 тис. військовим

У командуванні зазначили, що доплати виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

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У Генеральному штабі Збройних сил України висловилися щодо повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідне повідомлення пресслужба відомства опублікувала 19 березня.

У командуванні наголосили, що солдат, який несе службу та захищає країну, ризикуючи власним життям та здоров'ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим.

"Згадайте, як виглядають Вугледар, Мар'їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України дається нам дуже високою ціною. Ціною життів та здоров'я наших захисників", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Також у відомстві нагадали про те, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Так, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережено для захисників, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання у районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі у боях із противником. Виплати відбуваються пропорційно до часу виконання. Доплати отримують також ті, хто перебуває на бойовому чергуванні та бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Як зазначили у Генштабі, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Повідомляється, що з 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не створюватиме передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах та з повагою ставитися до тих воїнів, які ризикують власним життям та здоров'ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави ", — резюмували у Генштабі.

Верховна Рада повернула військовим виплати у 30 тисяч гривень

10 квітня стало відомо, що Верховна Рада проголосувала за повернення 30 тисяч гривень надбавок військовим, а також за повернення надбавок співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліціянтів. Депутати ухвалили законопроєкт №8312, яким передбачено, що додаткові виплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

У той же день член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський розповів, що за поточних обставин знайти додаткові кошти буде непросто, проте держава розпочне роботу в цій сфері. Також Веніславський відзначив, що документ ще не підписав президент України.

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30 тисяч для військових. Якщо вам здається, що це багато – уявіть у холодному окопі себе

11 квітня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у бюджеті України немає 98% від суми, необхідної для того, щоб протягом року виплачувати військовим надбавки у розмірі 30 тисяч гривень, як це передбачено у нещодавно прийнятому законі №8312. За словами парламентаря, за місяць державі необхідно виплачувати 12,7 млрд, що становить 152,4 млрд грн на рік.

Нагадаємо, раніше в Силах безпеки та оборони України повідомили, що з 1 лютого змінився підхід до нарахування заробітних плат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше залежно від завдань і районів проходження служби, що виконуються.