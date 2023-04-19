"Вспомните, как выглядит Угледар": в Генштабе отреагировали на возвращение 30 тыс. военным

В командовании отметили, что доплаты выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, вне зависимости от района выполнения задания.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины высказались о возвращении военным доплат в размере 30 тысяч гривен. Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства опубликовала 19 марта.

В командовании подчеркнули, что солдат, который несет службу и защищает страну, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным.

"Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка, или Авдеевка. Каждый день обороны Украины дается нам очень высокой ценой. Ценой жизней и здоровья наших защитников", — отметили в Генштабе ВСУ.

Также в ведомстве напомнили о том, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Так, 100 тысяч гривен в месяц, как и раньше, сохранены для защитников, которые воюют непосредственно на переднем крае. 30 тысяч выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником. Выплаты происходят пропорционально времени выполнения. Доплаты получают также те, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

Как отметили в Генштабе, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Сообщается, что с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного обеспечения был повышен до 20 100 гривен.

"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальной напряженности в боевых подразделениях и с уважением относиться к тем воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", — резюмировали в Генштабе.

Верховная Рада вернула военным выплаты в 30 тысяч гривен

10 апреля стало известно, что Верховная Рада проголосовала за возвращение 30 тысяч гривен надбавок военным, а также за возвращение надбавок сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским. Депутаты приняли законопроект №8312, которым предусмотрено, что дополнительные выплаты будут действовать до конца периода военного положения.

В тот же день член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский рассказал, что в текущих обстоятельствах найти дополнительные средства будет непросто, однако государство приступит к работе в этой сфере. Также Вениславский отметил, что документ еще не подписал президент Украины.

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30 тысяч для военных. Если вам кажется, что это много – представьте в холодном окопе себя

11 апреля народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете Украины нет 98% от суммы, необходимой для того, чтобы в течение года выплачивать военным надбавки в размере 30 тысяч гривен, как это предусмотрено в недавно принятом законе №8312. По словам парламентария, в месяц государству необходимо выплачивать 12,7 млрд, что составляет 152,4 млрд грн в год.

Напомним, ранее в Силах безопасности и обороны Украины сообщили, что с 1 февраля изменился подход к начислению заработных плат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше в зависимости от выполняемых задач и районов прохождения службы.