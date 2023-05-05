"Не мають стосунку до реалій війни": у Зеленського розповіли про ситуацію в Бахмуті зараз

Незважаючи на заяву голови ПВК "Вагнер" про те, що 10 травня він виведе своїх найманців з-під Бахмута, українська сторона не вважає, що ситуація щодо Бахмута зміниться кардинально.

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Будь-які заяви російських політиків щодо ситуації у зоні бойових дій на території України не мають жодного стосунку до реальності. Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Твіттері у п'ятницю, 5 травня.

"Будь-які заяви російських суб'єктів, зокрема, Лаврова (глави МЗС РФ Сергія Лаврова, — ред.), Пєскова (прес-секретар президента РФ Сергій Пєсков, — ред.), Медведєва (заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, — ред.) і, безумовно, Пригожина (ПВК "Вагнер"), спрямовані виключно на невибагливого внутрішнього споживача", — Написав Подоляк.

За словами політика, їх наратив не мають жодного відношення до реалій війни та зазвичай свідчить про сильну особисту психічну напругу.

"Реальна інформація про війну та Бахмут — тільки в повідомленнях українських військових", — підкреслив радник голови ОП.

Ситуація на фронті зараз: які заяви робить російська сторона

У п'ятницю, 5 травня, командир ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що 10 травня виведе групу своїх найманців із позицій біля Бахмута, якщо на той час Міноборони РФ не постачить йому необхідні боєприпаси.

"Я повідомляю офіційно начальника Генштабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача: нести без боєприпасів втрати в Бахмуті, марні та невиправдані, мої хлопці не будуть. З 10 травня ми виходимо з Бахмута", — заявив Пригожин.

Командир найманців також поскаржився на те, що його "військові" отримують від Міноборони не більше 30% боєприпасів та зброї від потреб. Тому втрати в ПВК "Вагнер" значно вищі, ніж передбачали у РФ.

Також Пригожин визнав, що взяти місто Бахмут до 9 травня його найманці не спроможні.

Автор ПВК резюмував, що у зв'язку з ситуацією, що склалася, він передасть позиції під Бахмутом військовим у ЗС РФ.

Своєю чергою, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав про те, що російське керівництво вже в курсі заяв Пригожина. Проте коментувати будь-що, що стосується російсько-української війни, сам Пєсков не має права.

Ситуація у Бахмуті сьогодні: що про це говорять у ЗСУ

У коментарі журналістам "Радіо свобода" командир роти безпілотників 92-ї ОМБР Юрій Федоренко сказав, що ситуація навколо Бахмута залишається складною та напруженою.

За його словами, на одній із позицій українські військові відкинули сили РФ від основної магістралі під містом та закріпилися на нових позиціях.

"Найбільше російська армія зосереджена саме на підступах до Бахмута. Ситуація там залишається дуже складною", — сказав Федоренко.

Своєю чергою колишній начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов у коментарі медіа "РБК-Україна" висловив свою думку щодо ситуації у Бахмуті.

Він сказав, що заяву Пригожина про так званий "вихід" з Бахмута не слід сприймати серйозно, як і будь-які інші висловлювання російських пропагандистів.

"Чи припинив Пригожин ведення активних бойових дій, всупереч колосальним втратам найманців? Ні. Решта – це привернення уваги головного "бенефіціара" так званої спеціальної військової операції Володимира Путіна", — сказав Селезньов.

Журналісти також зв'язалися зі спікером Східного угруповання військ ЗСУ Сергієм Череватим та попросили його дати оцінку заявам Пригожина про виведення найманців із зони бойових дій.

"Попри гучні заяви, інтенсивність боїв не спадає. За добу було 43 бойові зіткнення і 520 обстрілів різними калібрами", — сказав Черевуватий.

Також він припустив, що ворог не відмовився від наміру захопити Бахмута до 9 травня.

Крім того, за словами Череватого, у ПВК "Вагнер" зараз не снарядний, а саме людський "голод".

"Міноборони РФ не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як хотілося б, тому подібні заяви (Пригожина, — ред.) звучать, як пошук причини, щоб піти", — прокоментував Череватий ситуацію навколо Бахмута.

У п'ятницю, 5 травня, журналістам також вдалося отримати коментар представника ГУР Міноборони Андрія Черняка. Він заявив, що Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута. Розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

Висловила свою реакцію на заяви творця ПВК "Вагнер" й заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для виконання цього завдання вони підтягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку", — сказала Маляр.

Нагадаємо, 5 травня військовий експерт розповів, що відбувається у Бахмуті зараз. Українським військовим поки що у Бахмуті вистачає сил і засобів для того, щоб тримати оборону. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що події у місті розвиватимуться на користь Києва.

А за повідомленням аналітиків Інституту вивчення війни, 4 травня ЗС РФ не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Сили оборони провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута. Зокрема, контратакували в районі Курдюмівки та змогли там просунутися.