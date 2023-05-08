"Рота солдатів і 16 одиниць техніки": генерал розповів про добові втрати окупантів на двох напрямках

За інформацією генерала Олександра Тарнавського, знищено та пошкоджено 5 російських танків, БМП, БТР, ББМ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10" і автомобільну техніку.

Related video

Минулої доби ворог 26 разів безрезультатно атакував позиції ЗСУ. Основні зусилля кинуті на Авдіївський і Мар'їнський напрями. Про це заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський сьогодні, 8 травня.

Водночас втрати окупантів убитими та пораненими склали більш ніж рота. Знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та російської військової техніки: 5 танків, БМП, БТР, ББМ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Орлан-10" і автомобільна техніка.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 644 вогневі завдання. Ідеться про контрбатарейну боротьбу та роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Нагадаємо, 5 травня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що делегація Російської Федерації відмовилася забирати тіла своїх загиблих військовослужбовців із території України під час переговорів у Білорусі в перші дні повномасштабного вторгнення.

4 травня пресслужба Центру національного спротиву повідомила, що росіяни почали заводити на окуповані території дедалі більше людей із медичною освітою. Причина в колосальних втратах загарбників.

29 квітня у звіті Генштабу йшлося про те, що в районі Мар'їнки почастішали випадки колективної відмови окупантів брати участь у бойових діях.