Повістки в Україні: кого не зможуть примусово мобілізувати до армії

Засуджені за тяжкі злочини знімаються з військового обліку. Також не візьмуть служити тих, хто переніс операції, має трьох дітей віком до 18 років або доглядає рідних-інвалідів.

Related video

В Україні через пов'язану з Росією повномасштабну війну йде загальна мобілізація військовозобов'язаних. Фокус з'ясував, які категорії чоловіків не підпадають під військові критерії.

Відповідно до статті 37 Закону України про військовий обов'язок та військову службу, з військового обліку виключаються особи, які відбувають покарання або раніше були засуджені за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Не можна примусово мобілізувати чоловіків, які мають тяжкі хвороби, а також тимчасово або постійно непридатні до служби в армії. Є й інші критерії, за якими не призвуть на службу:

якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку та подав документи, що доводять таке право (стан здоров'я, сімейні обставини – троє дітей віком до 18 років, догляд за рідними з інвалідністю, відстрочка на роботі, навчання чи наукові дослідження);

перенесли операцію, їм встановили металеві протези;

мають тяжкі хвороби, через які вважаються непридатними або тимчасово непридатними до військової служби;

припинили громадянство України;

не отримали до 40-річного віку військово-облікової чи спорідненої з нею спеціальності.

Нагадаємо, що голова адвокатського об'єднання "Портний та партнери" Ростислав Кравець нещодавно розповідав, хто може вручати повістки військовозобов'язаним. Військкоми нерідко звертаються за допомогою до сільрад, компаній та ЖЕКів.

Влада України продовжила воєнний стан та мобілізацію населення до 18 серпня. Фокус раніше писав, як у Львові українець "проспав" мобілізацію та опинився в суді.