Мобілізація в Україні: що робити, якщо ви придатні до військової служби, але погано почуваєтеся

Відповідний довідник передбачає два алгоритми дій залежно від тяжкості захворювання.

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В Україні триває загальна мобілізація, оголошена через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Якщо за рішенням Військово-лікарської комісії (ВЛК) вас визнали придатними до військової служби, але при цьому у вас є скарги на стан здоров'я, необхідно діяти згідно з "Довідником військовослужбовця після поранення".

У довіднику вказано два алгоритми дій. У першому випадку перераховані дії, які слід зробити за необхідності екстреної медичної допомоги, у другому – якщо стан не загрожує життю та здоров'ю.

1. Що робити, якщо ви потребуєте екстреної невідкладної медичної допомоги (у тому числі через травму або нещасний випадок, що загрожує життю):

зателефонуйте 103 або зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я;

повідомте свого безпосереднього командира про захворювання або попросіть медпрацівників повідомити найближчий військкомат про місцезнаходження із зазначенням облікових даних для подальшого повідомлення військової частини;

після надання допомоги необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря: повернутися на службу або звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я в системі МОУ з повідомленням безпосереднього командира.

2. Що робити при загостренні хронічних захворювань (станах, що не загрожують здоров'ю та життю):

зверніться до безпосереднього командира та повідомте про захворювання та про те, що звертатиметеся до закладу охорони здоров'я;

того ж дня зверніться за консультацією до лікаря;

повідомте свого командира про результати обстеження. При цьому подальші дії залежать від результатів:

а) якщо результати обстежень вказують на задовільний стан здоров'я або свідчать про необхідність планового лікування, необхідно повертатися до військової частини та за необхідності звертатися до начмеда військової частини;

б) якщо результати обстежень підтверджують необхідність надання екстреної медичної допомоги, слід керуватися пунктом 1.

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