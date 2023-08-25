"Повстане з мертвих за кілька днів": з'явилась теорія, що Пригожин насправді живий, — ЗМІ

Ватажка "вагнерівців" вже оголошували мертвим у 2019 році, коли він теж "загинув" в авіакатастрофі. Тоді Євген Пригожин спростував власну смерть через три дні. Аналітик Кейр Джайлс закликав не дивуватись, якщо історія повториться.

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Очільник російської ПВК "Вагнер" вже одного разу інсценував свою смерть, тож може виявитись живим та незабаром записати друге відеозвернення з Африки. Досі офіційно не підтверджено, що він був серед 10 загиблих внаслідок падіння літака у Тверській області. Про це йдеться у матеріалі таблоїда Daily Mail, опублікованому 24 серпня.

23 серпня у Росії розбився літак, який належав Пригожину. Усі члени екіпажу та пасажири загинули. У ЗМІ з посиланням на джерела та у Росавіації підтверджували, що ватажок найманців був на борту. Проте у його смерть вірять не усі.

За однією з версій, Пригожин вже вдруге інсценував свою смерть. Журналісти підкреслюють, що офіційних підтверджень його загибелі досі немає навіть попри відкритий конфлікт з президентом Володимиром Путіним після невдалої спроби заколоту.

Якщо Пригожин все ж живий, "повставати з мертвих" він буде вже не вперше. Минулого разу з моменту "смерті" до публічної появи минули три дні. Тоді у Конго розбився військовий літак Ан-27. Авіакатастрофа сталася у 2019 році, й керівника "Вагнера" оголосили загиблим. Згодом "пасажир приреченого розбитись судна" виявився живим.

Представник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс підкреслив, що кілька осіб нібито змінювали своє ім’я на Пригожина, щоб приховати власні подорожі та захиститися від убивства.

"Не дивуймося, якщо незабаром він з’явиться в новому відео з Африки", — закликав аналітик.

Також у таблоїді підкріплюють теорію тим, що ймовірно загиблі внаслідок авіакатастрофи Пригожин та його заступник Дмитро Уткін жартували про свою смерть. Зокрема, вони промовляли, що смерть — це не кінець й "усі ми підемо до пекла".

Журналісти натякнули, що Слідчий комітет РФ не просто так підтвердив загибель 10 осіб після завершення пошукової операції, але не згадав про ватажка ПВК.

Інтерес до цієї версії посилюють і перельоти другого літака, пов’язаного з Пригожиним. Після авіакатастрофи він кружляв над Москвою, після чого полетів за кордон. У деяких медіа інформували, що бізнесмен мав звичку задля безпеки реєструватись на один рейс, але летіти іншим.

Нагадаємо, другий борт Євгенія Пригожина — Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" 24 серпня полетів з Москви до Азербайджану. Він приземлився у Баку. Хто перебував у літаку, не повідомлялось.

Ввечері 23 серпня, коли у РФ впав літак Пригожина, росіяни сформували кілька версій щодо причин авіакатастрофи. За однією з них, повітряне судно було збите російською ППО.