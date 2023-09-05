"Не військова стратегія": у комітеті оборони Британії назвали спосіб звільнення Криму (відео)

Україні не дозволять визволяти Крим військовими методами, прогнозують у комітеті оборони Британії. Тому пропонують діяти дипломатично і, наприклад, зачекати 40 років, як то чекали Західна та Східна Німеччина.

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Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд пояснив свою точку зору на питання звільнення Криму. На його думку, Україні не дадуть можливості діяти на півострові військовою силою. Аргументуватимуть тим, що населення начебто звикло до життя з РФ і буде страждати. При цьому політик не згадав про сотні тисяч громадян України, які очікують жити без окупантів, — про це нагадав голова Меджлісу Рефат Чубаров. Британець обґрунтував позицію в інтерв'ю, яке дав порталу Liga.net.

Найперше Еллвуд наголосив, що головне у питанні війни — "мати цілі, які є досяжними". Він вважає, що ЗСУ в змозі визволити материкову частину Україну. Однак вважає, що ситуація з деокупацією Криму — це "виклик іншого масштабу". І стосовно півострова потрібно поставити інші — більш "правильні" — цілі.

Зі слів політика, народ в Криму начебто схиляється до життя разом з російськими окупантами. Тому діяти на них потрібно дипломатично і тривалий час.

Зокрема британець пропонує взяти за приклад розділення Німеччини на Східну та Західну. Він нагадав, що Західна Німеччина почала потужно розвиватись економічно та політично. І там стало настільки добре жити, що до неї захотіли приєднатись східні німці. Тому він радить Україні звільнити, те що звільняється, а потім зайнятись економікою, вступити до ЄС — показати кримчанам здатність "стабільно розвиватись".

"Тоді люди в Криму скажуть: слухайте, не так вже й добре жити з росіянами. Чому б нам не повернутися до власне України", — на думку Еллвуда, Україні потрібно мати стратегію під назвою "завоювати серця".

Крім того, наявність населення — проблема активних бойових дій, до яких має вдатись ЗСУ для деокупації. Наприклад, військові пропонують повністю ізолювати півострів, щоб примусити росіян забратись геть.

Ні, говорить голова оборонного комітету, людей не можна ізолювати — їм потрібно їсти, пити: вони страждатимуть у такому випадку. Чоловік наголошує, що він лише сторонній спостерігач. Але пропонує бути обережним з обранням військової стратегії. З його слів, "захід менш схильний підтримувати значне втручання щодо самого Криму".

Звільнення Криму: деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський неодноразово нагадував, що України повністю звільнить від росіян усі окуповані території. Станом на 1991 рік у складі країни був Крим — отже, його також повернуть.

Тим часом для того, щоб вплинути на окупантів в Криму, ЗСУ потрібні далекобійні ракети. Наразі відомо, що США та Німеччина гальмують постачання далекобійних ракет ATACMS і Taurus. Щодо Німеччини, то гальмує це питання, припускають, особисто Федеральний канцлер Олаф Шольц.

Водночас ЗСУ має власні інструменти для того, щоб досягнути потрібних цілей в Криму. Наприклад, СБУ розробило флотилію морських дронів, які пошкодили два російські кораблі. Також здійснюють спецоперації, внаслідок яких щось вибухає на незаконній прибудові — на Кримському мосту.

З іншого боку, ГУР Міноборони проводить регулярні таємні рейди на півострів. Під час одно з крайніх рейдів вдалось висадитись на мисі Тарханкут — ворог втратив зо два десятки живої сили. А раніше втратив ще й установку С-400, по якій вдарили, припускають, українською далекобійною модернізованою ракетою "Нептун".

Також наявних ресурсів вистачило, щоб пошкодити міст на Чонгарі, яким РФ постачала поповнення південному угрупуванню військ на Запоріжжі та на Херсонщині. До того ж продовжується контрнаступ на півдні: українські воїни "прогризають" російські позиції у напрямку Мелітополя та Бердянська-Маріуполя

Відстань від лінії фронту до Чонгара —120 км, до Маріуполя — 70 км, до Севастополя — 300 км, Кримського мосту — 250 км.

Яка відстань від лінії фронту на Запоріжжі до Кримського мосту Фото: DeepState

Нагадуємо, ЗСУ отримали партію снарядів для ЗРК Gepard. Повідомляється, що у Німеччині відновили виробництво, і тепер Україна матиме більше снарядів для установок ППО. тим часом представник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви ООН щодо того, що РФ не чинить геноцид в Україні. Політик нагадав, російські ракети продовжують "по-доброму" летіти по українських містах.