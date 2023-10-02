Боїться повторити долю Татарського: військкор РФ заборонив подарунки на зустрічі (фото)

Зі слів пропагандиста Олександра Коца, кількість місць на його зустрічі з підписниками буде обмежена через "зрозумілі причини". Ймовірно, військкор боїться повторити долю Владлена Татарського, якого вбили на творчому вечорі у квітні

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Російський військкор Олександр Коц боїться повторити долю іншого пропагандиста Владлена Татарського. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у X (Twitter).

Казанський з посиланням на Telegram-канал Коца заявив, що той проводить зустріч зі своїми підписниками, проте з певними обмеженнями — він заборонив приносити будь-які подарунки, сувеніри чи квіти.

"Військкор Коц проводить зустріч із підписниками, але чомусь просить не приносити подарунки та сувеніри. А що сталося?" — запитав український журналіст.

У своєму дописі Олександр Коц також зазначив, що кількість місць буде обмежена. Зокрема, він наголосив на тому, що зі зрозумілих причин прийти можна лише за попередньою реєстрацією.

Скриншот публікація Олександра Коца

Олександр Коц: що про нього відомо

Олександр Коц — російський пропагандист. Він працює кореспондентом "Комсомольської правди" з 1999 року, зокрема відповідає за висвітлення військових конфліктів, природних стихій та інших катаклізмів. Коц вважається одним із провідних діячів антиукраїнської дезінформаційної кампанії в російських ЗМІ.

У листопаді 2022 року його включили до складу російської Ради з прав людини.

Олександр Коц

Загибель Владлена Татарського: що відомо

2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" стався вибух. Під час цього в закладі російський військкор Владлен Татарський проводив творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Близько 19:00 за українським часом з'явилися перші повідомлення про вибух, у результаті якого загинула людина, а ще 16 отримало поранення. Пізніше стало відомо, що загиблим виявився пропагандист Владлен Татарський.

За інформацією росЗМІ, причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла в подарунок одна з відвідувачок. Крім цього, "РИА Новости" заявили, що перед врученням статуетки Татарському, її оглянули, а дівчина, яка зробила подарунок, була знайомою організаторів.

Наступного дня відбулося затримання Дар'ї Трепової за підозрою у вбивстві Татарського. 4 квітня їй оголосили звинувачення у скоєнні теракту та у незаконному зберіганні вибухівки. Зокрема, було відкрите кримінальне провадження за статтею 105 КК через вбивство військкора. У Національному антитерористичному комітеті РФ вважали, що до вбивства пропагандиста також причетні спецслужби України та представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Також за повідомленням соцмереж, кафе "Street food bar" належало начальнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який міг прибути на творчий вечір.

Владлен Татарський: що про нього відомо

Його справжнє ім'я Максим Фомін. Він є блогером та сепаратистом із Донбасу. Став відомим завдяки висвітленню подій в Україні. З 2014 року перебував у лавах так званого "ополчення Донбасу", тоді як у 2020 році переїхав до Москви, де почав займатися письменницькою справою. Російський пропагандист закликав Збройні сили Російської Федерації бомбити українську інфраструктуру та лікарні.

Владлен Татарський Фото: РИА

Нагадаємо, 4 квітня у Telegram-каналі загиблого пропагандиста Владлена Татарського з'явився новий допис, у якому він подякував російському президенту Володимиру Путіна та голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину за нагороди та можливість повоювати за життя.