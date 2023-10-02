Боїться повторити долю Татарського: військкор РФ заборонив подарунки на зустрічі (фото)
Зі слів пропагандиста Олександра Коца, кількість місць на його зустрічі з підписниками буде обмежена через "зрозумілі причини". Ймовірно, військкор боїться повторити долю Владлена Татарського, якого вбили на творчому вечорі у квітні
Російський військкор Олександр Коц боїться повторити долю іншого пропагандиста Владлена Татарського. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у X (Twitter).
Казанський з посиланням на Telegram-канал Коца заявив, що той проводить зустріч зі своїми підписниками, проте з певними обмеженнями — він заборонив приносити будь-які подарунки, сувеніри чи квіти.
"Військкор Коц проводить зустріч із підписниками, але чомусь просить не приносити подарунки та сувеніри. А що сталося?" — запитав український журналіст.
У своєму дописі Олександр Коц також зазначив, що кількість місць буде обмежена. Зокрема, він наголосив на тому, що зі зрозумілих причин прийти можна лише за попередньою реєстрацією.
Олександр Коц: що про нього відомо
Олександр Коц — російський пропагандист. Він працює кореспондентом "Комсомольської правди" з 1999 року, зокрема відповідає за висвітлення військових конфліктів, природних стихій та інших катаклізмів. Коц вважається одним із провідних діячів антиукраїнської дезінформаційної кампанії в російських ЗМІ.
У листопаді 2022 року його включили до складу російської Ради з прав людини.
Загибель Владлена Татарського: що відомо
2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" стався вибух. Під час цього в закладі російський військкор Владлен Татарський проводив творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".
Близько 19:00 за українським часом з'явилися перші повідомлення про вибух, у результаті якого загинула людина, а ще 16 отримало поранення. Пізніше стало відомо, що загиблим виявився пропагандист Владлен Татарський.
За інформацією росЗМІ, причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла в подарунок одна з відвідувачок. Крім цього, "РИА Новости" заявили, що перед врученням статуетки Татарському, її оглянули, а дівчина, яка зробила подарунок, була знайомою організаторів.
Наступного дня відбулося затримання Дар'ї Трепової за підозрою у вбивстві Татарського. 4 квітня їй оголосили звинувачення у скоєнні теракту та у незаконному зберіганні вибухівки. Зокрема, було відкрите кримінальне провадження за статтею 105 КК через вбивство військкора. У Національному антитерористичному комітеті РФ вважали, що до вбивства пропагандиста також причетні спецслужби України та представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
Також за повідомленням соцмереж, кафе "Street food bar" належало начальнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який міг прибути на творчий вечір.
Владлен Татарський: що про нього відомо
Його справжнє ім'я Максим Фомін. Він є блогером та сепаратистом із Донбасу. Став відомим завдяки висвітленню подій в Україні. З 2014 року перебував у лавах так званого "ополчення Донбасу", тоді як у 2020 році переїхав до Москви, де почав займатися письменницькою справою. Російський пропагандист закликав Збройні сили Російської Федерації бомбити українську інфраструктуру та лікарні.
Нагадаємо, 4 квітня у Telegram-каналі загиблого пропагандиста Владлена Татарського з'явився новий допис, у якому він подякував російському президенту Володимиру Путіна та голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину за нагороди та можливість повоювати за життя.