Боится повторить судьбу Татарского: военкор РФ запретил подарки на встрече (фото)

По словам пропагандиста Александра Коца, количество мест на его встрече с подписчиками будет ограничено по "понятным причинам". Вероятно, военкор боится повторить судьбу Владлена Татарского, которого убили на творческом вечере в апреле

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Российский военкор Александр Коц боится повторить судьбу другого пропагандиста Владлена Татарского. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в X (Twitter).

Казанский со ссылкой на Telegram-канал Коца заявил, что тот проводит встречу со своими подписчиками, однако с определенными ограничениями — он запретил приносить какие-либо подарки, сувениры или цветы.

"Военкор Коц проводит встречу с подписчиками, но почему-то просит не приносить подарки и сувениры. А что произошло?" — спросил украинский журналист.

В своей заметке Александр Коц также отметил, что количество мест будет ограничено. В частности, он отметил, что по понятным причинам прийти можно только по предварительной регистрации.

Скриншот публикация Александра Коца

Александр Коц: что о нем известно

Александр Коц — российский пропагандист. Он работает корреспондентом "Комсомольской правды" с 1999 года, в частности отвечает за освещение военных конфликтов, природных стихий и других катаклизмов. Коц считается одним из ведущих деятелей антиукраинской дезинформационной кампании в российских СМИ.

В ноябре 2022 года его включили в состав российского Совета по правам человека.

Александр Коц

Гибель Владлена Татарского: что известно

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" произошел взрыв. Во время этого в заведении российский военкор Владлен Татарский проводил творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор".

Около 19:00 по украинскому времени появились первые сообщения о взрыве, в результате которого погиб человек, а еще 16 получили ранения. Позже стало известно, что погибшим оказался пропагандист Владлен Татарский.

По информации росСМИ, причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла в подарок одна из посетительниц. Кроме этого, "РИА Новости" заявили, что перед вручением статуэтки Татарскому, ее осмотрели, а девушка, которая сделала подарок, была знакомой организаторов.

На следующий день состоялось задержание Дарьи Треповой по подозрению в убийстве Татарского. 4 апреля ей объявили обвинение в совершении теракта и в незаконном хранении взрывчатки. В частности, было открыто уголовное производство по статье 105 УК из-за убийства военкора. В Национальном антитеррористическом комитете РФ считали, что к убийству пропагандиста также причастны спецслужбы Украины и представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Также по сообщению соцсетей, кафе "Street food bar" принадлежало начальнику ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который мог прибыть на творческий вечер.

Владлен Татарский: что о нем известно

Его настоящее имя Максим Фомин. Он является блогером и сепаратистом из Донбасса. Стал известным благодаря освещению событий в Украине. С 2014 года находился в рядах так называемого "ополчения Донбасса", тогда как в 2020 году переехал в Москву, где начал заниматься писательским делом. Российский пропагандист призвал Вооруженные силы Российской Федерации бомбить украинскую инфраструктуру и больницы.

Владлен Татарский Фото: РИА

Напомним, 4 апреля в Telegram-канале погибшего пропагандиста Владлена Татарского появилось новое сообщение, в котором он поблагодарил российского президента Владимира Путина и главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за награды и возможность повоевать за жизнь.