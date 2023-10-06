Обстріл села Гроза: у Москві несуть квіти до пам'ятника Лесі Українки (відео)

За словами журналістки, комунальники оперативно прибирають квіти, які москвичі приносять до пам'ятника, що став місцем стихійного меморіалу, після обстрілу РФ села Гроза.

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Мешканці Москви, після того, як 5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по селі Гроза на Харківщині, почали нести квіти до пам'ятника поетесі Лесі Українці. Про це повідомила журналістка Юлія Азарова.

"У магазині по сусідству майже розкуплені жовті та сині квіти", – йдеться у дописі.

За словами журналістки, люди йдуть весь день, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок російської агресії мирних українців. Проте, заважають комунальники, які оперативно все прибирають.

Також Юлія Азарова розповіла, що продавчиня квіткового магазину підтримала таку "ініціативу" москвичів.

"Я розумію, навіщо вам це", – каже жінка.

Пам'ятник Лесі Українки в Москві

Пам'ятник українській поетесі. Знаходиться на Українському бульварі у столиці РФ. Встановлено у 2006.

Памʼятник Лесі Українки у Москві

У січні 2023 року пам'ятник став місцем стихійного меморіалу людям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Росіяни вшановують памʼять загиблих українців

28 квітня мешканці Москви також несли квіти до пам'ятника Лесі Українки, після того, як ЗС РФ здійснила ракетний обстріл території України. Одна з випущених ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок у місті Умань Черкаської області.

Квіти біля пам'ятника Лесі Українці

Крім того, пізніше повідомили, що квіти несуть також до пам'ятника поету та письменнику Тарасу Шевченку у Санкт-Петербурзі.

Квіти біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Санкт-Петербурзі

Також російське інтернет-видання SOTA повідомляло, що в Москві та Санкт-Петербурзі поліція Російської Федерації затримує громадян, які прийшли покласти квіти до пам'ятників Лесі Українці та Тарасу Шевченку у зв'язку з річницею повномасштабної війни в Україні.

Що про трагедію в Грозі сказали у Кремлі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ракетний удар російської армії по селу Гроза в Харківській області, унаслідок якого загинули 52 людини, заявив, що ЗС РФ "не завдають ударів по цивільних цілях".

"Удари завдаються по об'єктах військової інфраструктури, місцях скупчення військовослужбовців і представників військового керівництва", — заявив 6 жовтня Пєсков.

Удар ЗС РФ по селу Гроза

У четвер, 5 жовтня, у кафе, розташоване в селі Гроза Харківської області, влучила російська ракета "Іскандер М". У момент удару в будівлі перебувало майже 60 осіб, які зібралися на поминки загиблого односельця Андрія Козиря. Унаслідок цього будівлю було повністю зруйновано і всі люди опинилися під завалами.

Британський аналітик із питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк розповів, що масштаб пошкоджень у селі Гроза Харківської області вказує на те, що удару, імовірно, було завдано не звичайною, а протикорабельною бойовою ракетою.

Нагадаємо, 5 жовтня ЗС РФ скинули авіабомби на Берислав Херсонської області. Унаслідок прямого влучення в будівлю лікарні поранено медиків.